Rezidentní parkování podrobíme revizi, říká jednička brněnské ODS

Zdá se, že ODS – na kandidátce se Svobodnými a spolkem Brno autem – má velkou šanci po čtyřleté pauze opět zasednout v magistrátní koalici. „Chceme vyřešit dopravní situaci, parkování a bydlení. Pro mě je pak významné se v sociální oblasti zaměřit na seniory,“ říká jednačtyřicetiletá Markéta Vaňková.

Do jaké koalice by ODS šla?

Existuje pro nás jakákoliv varianta, kde nebudou komunisté a při které nám ostatní koaliční partneři budou ochotní zajistit prosazení maxima našeho programu.

ODS patří v parlamentu mezi největší kritiky hnutí ANO a premiéra Andreje Babiše. V Brně ale možná zkusíte spolupráci, názorově k sobě máte blízko. Jak to jde dohromady?

Na celostátní úrovni je situace taková, že je ve vládě trestně stíhaný premiér z hnutí ANO. A to je pro ODS zásadní věc a důvod, proč jsme nebyli ochotní jednat o koalici. Pokud vím, tak pan primátor Petr Vokřál není trestně stíhaný.

Reálně se můžete stát první náměstkyní, nebo dokonce primátorkou. Co chcete mít v gesci?

To je předčasné.

Můžete dělat cokoliv?

Tak to určitě ne.

Takže byste třeba mohla mít na starosti životní prostředí?

Už jsem vám odpověděla. Těch možností je více. Budeme tvrdě vyžadovat, aby byla splněná maximální část našeho programu. Chceme město posunout výrazně dál, než tomu bylo v předchozích čtyřech letech. Máme na kandidátce odborníky na všechno. Věřím, že jsme voličům dali dostatek informací, a pokud by měli pocit, že to tak není, mají možnost se nás v rámci kampaně více doptat.

V programu máte obnovení privatizace městských bytů. To ale příliš neladí se zájmem o seniory, protože hodně starších lidí bydlí právě v těchto bytech. Nemyslíte, že nebudou mít na obecní bydlení za skoro tržní cenu?

Chceme privatizovat, ale jen když o to budou nájemníci stát. Pokud budou schopní splnit podmínky i s tím, že ceny jsou vyšší než v minulosti, tak privatizovat budeme.

Chcete také zabránit zvyšování daně z nemovitostí. To se ale těžko podaří, žádná strana to nemá v programu. Není to trochu jednoduchý slib?

Program jsme představovali jako první v červnu, takže jsme nemohli vycházet z toho, co chtějí ostatní. V minulosti se to téma probíralo jako jedna z variant a my máme zcela jasný názor. Pokud se nemýlím, tak Piráti navrhují zvýšení daně z nemovitostí s tím, že zruší poplatek za komunální odpad a ten by se promítl do výše daně. Takže jsme chtěli dát našim voličům jasný signál, že pokud by s tím někdo chtěl přijít, tak to nepodpoříme.

Pokud bude ODS v radě, hodláte zrušit rezidentní parkování včetně poplatků?

Chceme jej podrobit revizi, případně nastavit jinak pravidla. Zrušili bychom poplatek 600 korun ročně, minimálně pro pilotní fázi v prvním roce. Je to zbytečná zátěž pro obyvatele města. Vnímáme ho jako nově uvalenou daň na Brňany za to, že nebudou mít jistotu, že zaparkují. Pokud by se náhodou ukázalo, že je to pro ně skutečně přínosné, tedy že získávají od města službu bezproblémového parkování, ať je to následně zpoplatněno.

Podle volebního programu chcete ve velkých brněnských parcích zavést službu asistenta v krizových situacích. Co to je?

To byl jeden z podnětů občanů. Třeba v Lužánkách, kam chodím docela často, může nastat nějaká situace, například zranění, nebo tam můžou být osoby, které můžou budit dojem, že nejsou úplně bezpečné vůči ostatním. Takže tam by měla být stále přítomná nějaká nezávislá osoba, aby mohla zakročit předtím, než přijede sanitka či policie. Spíš jde o to, aby měl člověk pocit, že se tam může na někoho obrátit, kdo má třeba u sebe lékárničku. Měl by to být takový strážce parku.

Brno má ale městskou policii, která konkrétně v Lužánkách několikrát denně hlídkuje.

To ano, ale jde o to, aby ta služba byla nepřetržitá, ne tam někdo jen dvakrát denně hlídkoval. Jde o pocit, že tam pořád někdo je, má tam stanoviště, kde je třeba ta lékárnička.

Nemají lékárničku ve volnočasovém centru? Nebo na kurtech či v restauracích v parku? Proč je pro vás lékárnička tak zásadní?

Není to zásadní bod našeho programu. Je to něco, co by mohlo lidem zpříjemnit pobyt v parku. Zrovna Lužánky jsou správným příkladem, protože ten park je krásný a velký a je tam velké množství lidí, kteří by tuto službu využili.

Jako advokátka jste před sedmi lety zastupovala britskou offshorovou firmu Brandson Enterprises. Ta vymáhala pohledávky ostravského dopravního podniku za nezaplacené pokuty. MF DNES tehdy zdokumentovala několik případů, kdy kvůli pokutě tisíc korun přišli lidé o bydlení, protože jejich dům rovnou skončil v exekuci. Děláte tento byznys stále?

Zastupovala jsem tuto firmu v letech 2007 až 2011. Bylo to vymáhání pohledávek po černých pasažérech. Nespatřuji nic špatného na tom, že jako advokátka vymáhám dlužnou částku na osobách, které porušují své povinnosti.

I když je tím připravíte o bydlení?

Já jsem je rozhodně o bydlení nepřipravila. V té době byl právní systém nastavený tak, že k původní pokutě byly napočítány další částky, a to já jsem nemohla nijak ovlivnit. Mým úkolem bylo vymáhat pohledávky v souladu s právním řádem. Já si prostě myslím, že lidi by neměli jezdit načerno.

A když už tedy jedou, tak by kvůli tomu neměli přijít o bydlení, ne?

Měli několik možností svoje pohledávky zaplatit, než se začaly vymáhat soudně, nenarůstaly by jim úroky z prodlení. Kdyby se k tomu takto postavili, nikdy by nemohli přijít o dům. Pokud to dohnali do fáze soudního řízení, tak v naprosté většině případů jsou to lidé, kteří jsou nezodpovědní, neplní si svoje povinnosti, a já nevidím nic špatného na tom, že jsou po těchto lidech pohledávky vymáhány. Protože si myslím, že společnost by měla směřovat tam, aby lidé většinově cítili, že musí svoje povinnosti plnit. Samozřejmě je mi těch lidí v exekuci líto, vím, že je to velký problém. Ale vždycky bylo na začátku, že si někdo nesplnil svoji povinnost. Navíc převážná část mojí práce spočívala v tom, že jsem uplatňovala žaloby.

Vymáháte ještě jako advokátka pohledávky?

Vymáhám, je to moje práce. Třeba pro společnost, která se zabývá prodejem a opravami kopírek.