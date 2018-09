Občan si zaslouží, aby tady peníze zůstaly, říká šéf brněnských komunistů

„Do koalice půjdeme s každým, komu půjde o Brno a občana,“ říká současný zastupitel.

I tentokrát jste byli v opozici, ale nedostali jste ani žádné posty v městských firmách, jak bylo dříve zvykem. Dá se říct, že jste i přesto něco prosadili?

Třeba nová lůžka v Úrazové nemocnici. Když jsem tam ležel po operaci, zjistil jsem, že musí na postele vybírat dary od pacientů. Bylo mi jako zastupiteli hanba. Sám jsem si na té posteli – snad z 50. let – hnul s krční ploténkou. Tak jsem vyvolal iniciativu a podařilo se prosadit peníze na padesát nových lůžek. Některé věci jsme museli prosazovat přes koalici, která si to vzala za své. V tomto případě lidovecký náměstek primátora Petr Hladík.

Kdybyste měl zdůraznit jedinou věc z programu, kterou chcete prosadit, i když skončíte znovu v opozici, která by to byla?

Budeme tlačit na bydlení, to je velká priorita. Brno nemá byty pro mladé rodiny, seniory ani pro tělesně postižené.

Navrhujete razantní snížení nájmu v obecních bytech na 67 korun za metr. To by znamenalo velký výpadek příjmů pro městské části. Jak to máte ošetřené?

Chceme zpět stav, který byl před novou vyhláškou o nájemném. Máme spočítáno, že 67 korun stačí na to, abychom pronajímali nemovitosti a mohli je opravovat. Jde jen o to být dobrým hospodářem.

Rozhovory s lídry Rozhovorem s Martinem Říhou (KSČM) pokračuje série představení hlavních stran a hnutí , které ve volbách usilují o křesla v brněnském zastupitelstvu.

které ve volbách usilují o křesla v brněnském zastupitelstvu.

Ale už teď radnice nemusí jít na maximální výši nájemného.

Ale nevyužívají toho. Pak stejně doplatky na bydlení dává lidem stát, takže je to jen přelévání peněz z jedné kapsy do druhé.

Takže by se podle vás díky snížení nájmu zamezilo také obchodu s chudobou?

Pochopila jste to správně. Nájmy jsou dnes neúměrně vysoké a město by v takovém případě mohlo tlačit i na jejich snížení v soukromých domech.

Na to je ale třeba dostatek městských bytů, ne?

My jich máme dost. Na Brně-střed je 1 100 neopravených bytů a nic se s nimi nedělá. Koalice na radnici slibovala, že se každý rok opraví minimálně 140 bytů, podle dostupných informací se daří opravit jen zhruba šedesát. Chtěli bychom razantně změnit i způsob oprav a vrátit se k rekonstrukcím na vlastní náklady.

Chcete také, aby bylo v Brně mistrovství světa v hokeji v roce 2023 v nové víceúčelové hale. Kde by měla stát?

Jednoznačně místo velodromu. Dá se to teoreticky stihnout. Když se chce, tak to jde.

V květnu mi na Pouti smíření váš zastupitel Jiří Hráček řekl, že pokud budete po volbách v koalici, jako první zrušíte Deklaraci smíření, která se obrací k vyhnaným německy mluvícím Brňanům. A také zastavíte veškeré aktivity kolem festivalu Meeting Brno. Je to opravdu jedna z vašich priorit?

Ne. Je to pouze osobní názor pana Hráčka.

Ale v programu máte, že se budete snažit zamezit snahám o účelovou a jednostrannou interpretaci dějin. Jak to chcete udělat na komunální úrovni?

Vystěhování Němců je vykládáno jednostranně. Že to někdo dává do dalších souvislostí, se nám nelíbí. Můžeme udělat nějakou deklaraci, kterou bychom to vyvážili, říct, že to byl důsledek okupace.

Takže vám nevadí, že vyhnání Němců byl důsledek uplatňování principu kolektivní viny?

To tak nelze říct. Spousta Němců tu zůstala nebo se vrátila od hranic.

Vrátili se z rakouských hranic, protože rakouský velvyslanec vyhrožoval vládě, že jestli jim ještě pošle nějaké Němce, tak deportují všechny Čechy z Vídně...

Nebudu odsun hodnotit, beru to jako historický fakt. Bylo to na základě dohody mocností. Bylo mi to tak vysvětleno historiky, třeba profesorem Vojtěchem Žampachem.

To je komunistický historik, který zatajil stovky mrtvých pochodu z Brna.

Věřím tomu svému, vy máte své argumenty. Nemá smysl se přesvědčovat o své pravdě.

V programu KSČM mě také zaujalo, že chcete dostupné školky pro děti od dvou let. Tohle letos neprošlo Poslaneckou sněmovnou. Starostové městských částí ale byli rádi, protože by to pro ně znamenalo obří investice navíc. Nemají místa ani pro tříleté děti. Jak to chcete udělat?

Poptávka u maminek tady je. Před rokem 1989 byly jesle běžné a fungovalo to. Můžeme také jako město podpořit soukromé subjekty.

Navrhujete i bezplatnou školku, která dnes stojí v Brně kolem 700 korun měsíčně plus jídlo. Není to velký zářez do rozpočtu?

Řádově by to vyšlo kolem 120 milionů ročně. Město má v rozpočtu asi dvě miliardy navíc, které se neutrácí. Občan si zaslouží, aby tady ty peníze zůstaly. Počítáme, že jedna miliarda by šla na investice, tedy výstavbu bytů, školek, zařízení pro seniory a sociální bydlení či dopravní infrastrukturu.

Kam se Brno podle vás posunulo za uplynulé čtyři roky?

Moc daleko ne. Vítám, že jsme vyřešili stoletý problém kolem nádraží. Udělali jsme malý krok pro člověka, ale velký pro Brno, našli jsme odvahu a rozhodli jsme, kde nádraží bude stát. Ale na druhou stranu se nepodařilo postavit žádné odstavné parkoviště v souvislosti s rezidentním parkováním. Zhoršil se také reklamní smog v ulicích, reklamy z nich moc nemizí.

Jako levicová strana kritizujete i sociální programy pro chudé lidi, které město rozjelo. Proč?

Vyčerpalo se na to mnoho peněz. A vedlejším produktem byla jen pomoc několika málo rodinám. Potřebných je tu ale mnohem víc. Nepotřebujeme dělat výzkumy, úřad práce informace o lidech má. A má to mít na starosti sociální odbor magistrátu. Ušetřilo by se.

Úřad práce ale nesbírá informace, z jakého důvodu se lidé ocitli na ubytovně, a nepracuje s nimi. Péče o všechny chudé v Brně je i nad síly magistrátního sociálního odboru. Zkušenosti s tím mají spíš specifické organizace, nemyslíte?

Chceme pomoci všem, ne jen vymezené skupině. Zlomek peněz jde na pomoc lidem, evropské dotace šly na lidi z neziskovek. Říkali jsme, že se má pro sociální práci vybudovat infrastruktura přímo na magistrátu, měli by to být přímo podřízení pracovníci odboru.

Myslíte, že budete pro voliče důvěryhodný lídr, i když jste pracoval šest let jako vykonavatel soudního exekutora?

Na městské konferenci strany jsem dostal 62 hlasů ze 64. Svým přístupem k lidem jsem prokázal, že nejsem žádný grázl, ale normální pracovitý člověk, který si váží každého. Když jsem musel před lety odejít ze stavebnictví kvůli špatnému zdraví, dopadl jsem na dno. Musel jsem vzít práci, která byla. Nevystěhovával jsem lidi z domů, neporušoval jsem zákony, sepisoval jsem většinou jen majetek.

Jaké jsou vaše osobní priority jako lídra komunistické kandidátky?

Jsem také předsedou Českého zahrádkářského svazu v Brně a leží mi na srdci zeleň města. Myslím, že si zaslouží daleko lepší péči, a budu dělat maximum pro to, aby se vysazovaly stromy a trávníky byly v lepší kondici.