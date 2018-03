Hollan na odstřel. Divoká politická dráha aktivisty se chýlí ke konci

„Z Brna chceme udělat značku jako Coca-Cola,“ zdůvodňoval před sedmi lety brněnský magistrát, proč zaplatil 600 tisíc korun za reklamní slogan „Žít Brno“.

Recesisté, kteří chtěli zesměšňovat někdejšího primátora Romana Onderku (ČSSD), to tehdy neměli těžké. Třeba i proto, že jeho vedení Brna si zapomnělo zaregistrovat doménu zitbrno.cz. Aktivisté v čele s Matějem Hollanem tak na ní rozjeli svůj web. Parodoval svérázná rozhodnutí města, které přejmenovali na Krno.

Nakonec sami jako politické hnutí Žít Brno výrazně přispěli k Onderkově porážce ve volbách, které je nečekaně vynesly až do vedení města i největší čtvrti Brno-střed. Mnohdy protestní hlasy jim voliči věnovali navzdory tomu, že kandidátku skládali i z lidí, jací se jim prostě jen přihlásili na Facebooku. Voliče lákali na heslo „Hůř už to nejde“.

Po téměř čtyřech letech o tom ovšem pochybují nejen mnozí voliči, ale i část Hollanových spolupracovníků. Zatímco Onderku Brňané vykroužkovali do Sněmovny, v roli politika je terčem mnoha vtipů i kritiky naopak Hollan.

Loni na podzim například jeho odpůrci nad kolabujícími brněnskými silnicemi vyvěsili transparenty s nahou fotkou. Částečně ho zakrývala pouze fujara. „K plynulé jízdě Vám dnes hraje sám náměstek pro dopravu Matěj Hollan,“ vzkazovaly ironicky poutače.

Nebyla to fotomontáž. Fotografie pocházela z Hollanova Facebooku, kam si ji kdysi v nadsázce sám vyvěsil. Transparent se stal hitem i mezi magistrátními politiky.

Piráti nemají zájem

To Hollan ale nynější vývoj s humorem může brát jen těžko. Z populárního aktivisty, který dokázal tlačit na politiky a zbavit tím město hazardu nebo obnažit podivné kšeftování s pozemky, se stal politikem, od kterého se odvrátila i většina jeho spolustraníků.

A hnutí Žít Brno už prakticky přestalo existovat. „Mýlím se, když si myslím, že Žít Brno je ovládáno pomstychtivým, ješitným psychopatem?“ napadla na Facebooku Hollana zastupitelka Karla Hofmannová, kterou Žít Brno vyloučilo.

„Je mi z vás na zvracení. Zradili jste program,“ častoval hnutí jeho bývalý člen a režisér Robin Kvapil kvůli hlasování o odsunu nádraží.

A náměstek primátora Hollan minulý týden přišel nejspíše o poslední šanci, jak by se v komunální politice mohl udržet. Před čtyřmi lety Žít Brno přibralo na kandidátku Piráty. Opačný přístup však nyní Piráti namlsaní výrazným úspěchem v parlamentních volbách jednoznačně zamítli. Hollana na své kandidátce nechtějí.

„Nepřesvědčil členskou základnu o tom, že je vhodným kandidátem,“ komentoval to brněnský radní a nově zvolený lídr pirátské kandidátky Tomáš Koláčný. Jiný plán Hollanovi chybí.

Desítky tisíc kilometrů ve služebním autě

Brněnský primátor Petr Vokřál (ANO) ho navíc nyní po sérii ostud zbavil resortu dopravy.

Toho se Hollan ujal sebevědomě, ač se hned na začátku musel hájit, že to, že nemá řidičák, ho nijak nelimituje. Program Žít Brno, který kladl důraz na ekologickou dopravu, ovšem plnil poněkud svérázně.

Jen za prvních osmnáct měsíců ve funkci ujel více než 70 tisíc kilometrů ve služebním autě s osobním řidičem, což pak řešila i kontrolní komise města. Mnohdy totiž jezdil i o dovolené.

„K dotazu na tři pracovní cesty do Větrného Jeníkova, kde probíhalo jednání s paní Hanou Chalupskou, Hollan uvedl, že... skutečnost, že paní Chalupská je jeho bývalá partnerka a matka jejich společného dítěte, nemá žádnou souvislost s těmito pracovními cestami,“ píše se například v zápise.

Dlouhodobě chystaná koncepce parkování v Brně, kterou měl Hollan v gesci, by auta z přeplněného centra města nejspíše dostala, jenže podle několika svědků z magistrátu ho zajímala jen do té míry, aby nenaštval voliče.

Honička v MHD

Jednu plánovanou změnu přesto ještě před svým odvoláním stihl oznámit – a to zdražení parkovného v centru na dvojnásobek, na 60 korun za hodinu. Brněnské automaty ovšem neberou karty ani bankovky, takže každý, kdo by si chtěl zaplatit třeba celodenní stání, by si půl kila mincí musel nejspíše přinést v měšci.

„Smůlu“ Hollan měl i s městskou hromadnou dopravou. To když ho při nočním zátahu na černé pasažéry chytili revizoři a on se snažil prchnout. Po dotazech MF DNES to vysvětloval tím, že si vzpomněl, že ztratil klíče a utíkal je hledat.

„Podívejte, já mám teď docela hodně peněz, nepotřebuju jezdit načerno, běžně jezdím taxíkem, ale když to vyjde, tak využívám MHD a normálně si cvakám,“ popíral, že by jezdil načerno častěji.

Nyní Hollanovi v gesci zůstala pouze kultura. Vystudovaný muzikolog se v této oblasti zasadil o přípravu stavby nového brněnského koncertního sálu.

Politik, který na startu své politické dráhy zveřejnil svůj telefon, aby se mu každý mohl dovolat, už komunikuje jen v několikaslovných SMS. „Nevíme, možná po Velikonocích,“ odepsal na otázku, co bude dělat dále.

Svému okolí se podle několika zdrojů MF DNES svěřil, že je připraven znovu se stát aktivistou.