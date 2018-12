Věřil jsem, že to tak dopadne, jásá medik, který porazil rakovinu

Nad nemocí mladík zvítězil a lidem kolem se snaží předat povzbuzující vzkaz: Máte rakovinu? Nepodceňujte ji, ale také nepropadejte beznaději. S lékaři ji můžete porazit.

„Dnes mám výsledky negativní, takže se dá říct, že jsem nad rakovinou vyhrál. Mám radost, nicméně věřil jsem, že to tak dopadne, protože léčba zabrala, příznaky ustupovaly, včetně boule na krku. Stále však musím být pod kontrolou. Riziko, že se nádor v nějaké podobě vrátí, prostě existuje,“ poznamenává Dufek.

I když byl nemocný, snažil se na svém blogu pomoct druhým tím, že popisoval svoje pocity, komentoval postup léčby a boural mýty, které o rakovině kolují. Třeba že lidé jen leží v posteli a je jim špatně nebo že jim vždy vypadají vlasy.

Ani při léčbě nepřerušil studium, je v šestém ročníku medicíny. Tvrdí, že zkušenost pacienta mu jako budoucímu lékaři pomáhá.

„Místy to bylo trochu zvláštní. Třeba když jsem praktikoval v Masarykově onkologickém ústavu. Ráno jsem pobíhal v bílém plášti a navečer si tam šel lehnout jako pacient. Teď už je pacientská fáze za mnou, beru ji jako jednu životní kapitolu a zaměřuji se na budoucnost,“ má jasno.

Přiznává, že vzhledem k nemoci řeší své pracovní plány. „I když bych se rád věnoval onkologii, musím brát v úvahu i to, jestli s touto diagnózou mohu pracovat s chemickými látkami nebo s ozářením. A jestli bych si neměl nechat zadní vrátka v tom, že ze mě může být třeba praktický lékař,“ přemítá.

Na svůj instagramový blog nyní nemá tolik času. „Zavedl jsem si však pravidelné nádorové úterky, kde zveřejňuji zajímavosti z oboru. Teď jsem tam přidával téma o rakovině slinivky,“ vypráví.

I o vánočních svátcích se připravoval na státnici z gynekologie a porodnictví, kterou skládá na začátku ledna.

„Pak mi zbývají ještě další dvě, ale v květnu by mělo být hotovo. A týden po promoci vyrážíme s kamarádem do země ohně a ledu – na Island – a na Faerské ostrovy. Takže se pořád dívám dopředu a těším se na to, co bude,“ dodává.

Další Jihomoravané, kteří zažili úspěšný rok Bořek Svoboda (vinař) – Triumf, jaký se ještě nikomu nepodařil. Svobodovo Zámecké vinařství Bzenec se už pošesté stalo šampionem celonárodního Salonu vín. Devatenáctiletá tradice, počet vzorků i velmi přísné hodnocení z něj činí nejprestižnější soutěž v zemi. A dobýt vinařský trůn šestkrát, je věc nevídaná. Poslední zlato získalo Rulandské bílé v pozdním sběru, které bude po celý rok 2019 k ochutnání v podzemí zámku ve Valticích.

