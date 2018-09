Chtějí koupit městské byty, do kterých dali své peníze. Brno se brání

Po dlouhých letech nadějí a vyčkávání se nájemníci činžovního domu číslo 10 v Drobného ulici ocitli ve slepé uličce.

Od roku 2001 město slibovalo, že jim byty prodá. Lidé se upínali k tomu, že až se tak stane, zmodernizují byty i celou budovu. Na posledním zastupitelstvu před volbami ale privatizaci domu se 17 byty zastupitelé smetli ze stolu.

Nájemníci jsou tak zase na začátku. S tím rozdílem, že dům i byty, na jejichž nejnutnější úpravy dala část z nich peníze ze svého, jsou o mnoho let starší a zchátralejší.

„Už se stydím si domů pozvat návštěvu. Kdybychom si mohli byty koupit, opravili bychom si je i za cenu půjčky, ale nechce se nám dávat peníze do cizího majetku,“ podotkla Šárka Haklová, jejíž rodina bydlí v domě už čtvrtou generaci.

Město podle nájemníků za dvacet let nic neopravilo

Podle ní město až na výměnu části oken za posledních dvacet let neobnovilo nic. „Narodila jsem se tu, žiji tu celý život, ale je mi smutno z toho, jak to tu vypadá,“ dodala Haklová.

Stejně jako další lidé se o koupi bytu zajímala už před osmnácti lety. Už tehdy mezi nájemníky začala „sondovat“ městská část Brno-sever, která má dům svěřený do správy.

„Pořád nechápu, proč nám nechtějí byty prodat. Městská část dům do privatizace opakovaně doporučila a podle odborných posudků je budova ve špatném stavu, stejně jako byty,“ řekl Jan Mendlík, který vystoupil za nájemníky i na zastupitelstvu.

Sám už do bytu investoval zhruba milion korun, aby byl vůbec obyvatelný. „Ale nemohl jsem udělat rekonstrukci tak, jak bych chtěl. Stejně tak i další sousedé, kterým město přidělilo vybydlené byty. Jeden byl dokonce vyhořelý. Řádově nás to dohromady stálo několik milionů,“ vypočítal Mendlík.

Tvrdí, že když už město dům prodat nechce, má ho i s byty urychleně opravit. „Pokud vím, žádná rekonstrukce našich bytů se nechystá,“ dodal Mendlík, což potvrdili i zástupci radnice Brna-sever.

Pravidla jsou jasná. Prodej by byl nevýhodný, tvrdí Brno

Město se ale zaštiťuje pravidly privatizace a odkazuje se na podklady městské části. Tvrdí, že budova není zase v tak špatném stavu, prodej by proto nebyl pro Brno výhodný.

„Dům nesplňoval podmínku, že vybrané nájemné za patnáct let bude nižší než náklady na opravu. A ty podle posudku, který udělala městská část Brno-sever, jsou 12 milionů. Při zvýšené ceně nájemného v roce 2016 by se vrátily za necelých devět let. Pokud započítám také volné byty, tak deset let. Proto jsme jako rada navrhli dům do privatizace nezařadit a zastupitelé to schválili,“ vysvětlil brněnský radní pro majetek Marek Janíček (ANO).

Podle nájemníků ale město vůbec nezohlednilo náklady na opravu bytů, do nichž po celou dobu nešly žádné peníze až na zmíněné výměny oken a nápravy havárií.

„Zaplatili jsme si vlastní odhad. Podle něj opravy bytů vyjdou na 16 milionů. Když to přičteme k tomu, co je potřeba na vnější opravu domu, třeba střechy, fasády, rozvodů a další věci, dostaneme se na návratnost více než 19 let, takže podmínku hravě splňujeme,“ tvrdí Mendlík.

Podle Janíčka jsou ale pravidla privatizace jasná. „Nikde se nic nepíše o tom, že by nájemníci měli dodávat své vlastní odhady. My se řídíme podklady, které máme od městské části,“ prohlásil radní.

Brno se hádá s městskou částí

Brno-sever to ale odmítá. Tvrdí, že prodej, jeho podmínky a nutné podklady jsou věcí jen rady a města. „Městská část dům doporučila k privatizaci celkem čtyřikrát,“ reagoval starosta městské části Martin Maleček (SOL).

„Posudek, který nechali nájemníci zpracovat, jsme prostudovali, potvrdili, že akceptujeme jeho závěry, a postoupili městu. Nemyslím si tedy, že bychom v tomto případě ještě něco mohli dělat. Jedině pokud by o to samo město požádalo. Rozhodnutí je na něm,“ poznamenal Maleček.

Náměstek primátora pro bytovou politiku Petr Hladík (KDU-ČSL), se kterým jsou obyvatelé činžovního domu ve spojení, ale věci nevidí tak jasně. „V radě jsme se zdrželi hlasování a myslíme si, že tento případ je výjimečný a že by se k tomu mělo přihlédnout. Rozhodnutí zastupitelstva rozhodně není nezměnitelné. Dá se zrušit,“ naznačil Hladík.

Na dohady města a městské části však doplácejí nájemníci. A nezbývá jim než čekat, co se stane po volbách. „Určitě to nevzdáme. Znovu oslovíme politiky a doufáme, že uspějeme,“ uzavřel Mendlík.