Pletichy v Brně pokračují. Žádané bydlení získal syn šéfa bytové komise

Už na podzim získali při losování startovací byty dva nejbližší spolupracovníci náměstka primátora Petra Hladíka (KDU-ČSL). V prosinci dostal třípokojový městský byt syn královopolského místostarosty pro bydlení Daniela Valenty (TOP 09), ačkoli v pořadníku neskončil na prvním místě. A nyní redakce MF DNES objevila další podobný případ.

V prosinci loňského roku uspěl se svou žádostí i syn Pavla Forbergera (ČSSD), předsedy bytové komise v Brně-Kohoutovicích. Podle zápisu ze zasedání mělo přitom o jednopokojový byt v Bellově ulici zájem 30 lidí.

Nakonec komise jednohlasně odsouhlasila jeho přiklepnutí Jakubu Forbergerovi, který má na úřadě žádost podanou šest let, nikdy však nedosáhl na potřebný počet bodů. Úspěšný byl až nyní. A to proto, že do žádosti uvedl, že žije společně s rodiči, sestrou a těhotnou partnerkou v bytě 2+1.

Jeho otec tvrdí, že syn obecní byt ve čtyřpatrovém paneláku v klidné ulici potřeboval kvůli složité rodinné situaci. „Členové komise věděli, že jde o mého syna. Nikde není napsané, že by si rodinný příslušník nemohl o byt zažádat. Z jednání komise jsem odešel, abych je neovlivňoval. Syn se umístil ze všech uchazečů na tento byt jako první,“ popsal Pavel Forberger.

O tři týdny později všemi hlasy potvrdila přidělení bytu i rada městské části, v níž je ČSSD jednou z koaličních stran.

Šéf komise nepřiděloval body žádosti svého syna, tvrdí starosta

Redakci MF DNES se Jakuba Forbergera nepodařilo kontaktovat, šéf bytové komise to odmítl s tím, že jeho syn není politicky činný.

Forberger mladší dostal nájemní smlouvu na dva roky. Pokud bude plnit podmínky a řádně platit, radnice mu automaticky prodlouží nájem na dobu neurčitou. V Kohoutovicích je přitom o obecní byty velký zájem, protože klidná čtvrť v zeleni patří mezi nejlevnější v Brně. Za metr čtvereční se platí nájem 80 korun měsíčně, v pořadníku je zhruba 300 žadatelů a radnice přidělí jen kolem 20 bytů ročně.

Městské byty v Brně pro blízké politiků 2017, Brno – Královo Pole – opravený třípokojový byt u Šelepky přiklepli radní do pronájmu synovi Daniela Valenty (TOP 09), místostarosty pro bydlení

– dva asistenti náměstka primátora Petra Hladíka (KDU-ČSL) získali v losování do pronájmu startovací byty s nižším nájmem 2014, Brno-střed – tři týdny před komunálními volbami zprivatizovali za třetinovou cenu oproti tržní (700 tisíc korun) městský byt v ulici Jana Uhra manželé Belušíkovi, švagr a švagrová starosty Libora Šťástky (ODS) – dva dny před volbami zprivatizoval byt v Solniční ulici tajemník radnice Brno-střed Stanislav Pšeja

– týden před volbami Barbara Kotková, dcera místostarostky Kateřiny Kalinové (ČSSD), zprivatizovala městský byt ve vile v Černých Polích za necelého půl milionu korun – radní Pavel Boleslav (ČSSD) zprivatizoval obecní byt v Černých Polích za 600 tisíc korun, pouze několik dnů před volbami 2010, Brno-sever – těsně před volbami zprivatizoval místostarosta Radomír Vavrouch (ODS) funkcionalistickou vilu v Černých Polích s několika byty za třetinu tržní ceny

Podle kohoutovického starosty Petra Šafaříka (ČSSD) rada pouze respektovala doporučení bytové komise. „Chápu, že je to nešťastná situace, ale šéf komise nepřiděloval body žádosti svého syna, nebyl ani na kontrole jeho bytových podmínek, kterou jsme prováděli. Komise navíc rozhodla o přidělení bytu bez přítomnosti předsedy,“ poznamenal Šafařík.

Oslovení členové komise pro bydlení se nechtěli k hlasování vyjadřovat, s redaktorkou MF DNES odmítli mluvit.

Opozice už dlouho kritizuje podle ní neprůhledná kritéria přidělování obecních bytů v městské části, v níž žije asi 13 tisíc lidí. „Zveřejněné kategorie jsou příliš obecné a nikdo přesně neví, jak se co boduje, protože přidělování bodů členy komise je tajné. Nedozví se to ani samotný uchazeč. Celé je to samo o sobě netransparentní,“ podotkla Dana Kalčíková (Zelení a Nezávislí), místopředsedkyně kontrolního výboru.

Ten se podivným přidělováním bytů zabýval už dřív. A podle Kalčíkové není správné, že nyní byt dostal také syn předsedy komise bydlení. „Podám žádost na magistrát jako nadřízený orgán, aby zkontroloval způsob bodování a kritéria. Domnívám se, že žádost pana Forbergera mladšího byla obodovaná v rozporu s pravidly pro pronájem obecních bytů,“ dodala Kalčíková.

Politici by měli jít příkladem, míní šéf brněnské TOP 09

Už v únoru MF DNES informovala, že třípokojový obecní byt získal i syn Daniela Valenty (TOP 09), místostarosty pro bydlení v Brně - Králově Poli. A to přesto, že neskončil první.

Víc bodů dostal muž, který potřeboval byt, aby mohl přivézt své tři děti z Ukrajiny, protože v Brně dlouhodobě pracuje. Právě podporou rodinného života ale Valenta obhajoval přidělení bytu svému bezdětnému synovi.

Podle šéfa brněnské TOP 09 a náměstka primátora Jaroslava Kacera strana diskutuje o tom, že se kauza odrazí na kandidátce do komunálních voleb. „Nejsem z toho šťastný, nepřijde mi to z etického pohledu správné, politici by měli jít příkladem. Takové jednání způsobuje pochybnosti. Kandidátka je věcí místní organizace strany, ale budeme na to brát zřetel,“ řekl Kacer.

Naproti tomu na systému losování startovacích bytů se nic měnit nebude, i když náměstek Petr Hladík původně nabízel audit či změnu pravidel. Loni dva jeho nejbližší spolupracovníci získali levné byty právě losem. „Probrali jsme to s primátorem i ostatními partnery. Všichni řekli, že to bylo v pořádku. Považuju to za vyřízené,“ uzavřel Hladík.