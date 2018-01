Zemanův odpůrce Bek míří do vysoké politiky, chce se ucházet o Senát

Při nedávné debatě před prezidentskými volbami rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek vtipkoval, že ho kamarádi přemlouvali, aby se také ucházel o post hlavy státu. On jejich přání nevyslyšel, protože sám sebe považuje za slabého kandidáta.

O vstup do vysoké politiky ale zájem má. Jedná teď s několika politickými stranami, aby podpořily jeho kandidaturu pro podzimní volby do Senátu.

„Zatím nechci být konkrétní, ale z mých názorů je celkem jasné, že půjde o strany, které jsou na politickém spektru od středu doprava. Zároveň bude záležet ještě na celostátní domluvě jednotlivých stran o jejich společném postupu do senátních voleb,“ podotkl Mikuláš Bek s tím, že jednání potrvají ještě několik týdnů.

V případě volebního úspěchu se po Jiřím Zlatuškovi (dříve ANO) a Petru Fialovi (ODS) stane třetím rektorem Masarykovy univerzity v řadě, který zamíří do vysoké politiky.

V této chvíli se ústavní změny dělat nemají, míní Bek

Popudem pro Beka byly snahy o změnu ústavy z poslední doby, například návrh hnutí ANO a SPD na zrušení Senátu nebo zavedení všeobecného referenda.

Brněnští rektoři v politice Jiří Zlatuška: Rektor Masarykovy univerzity v období 1998 až 2004 je nyní děkanem fakulty informatiky. Mezi lety 2002 a 2008 působil jako senátor, v roce 2013 úspěšně kandidoval za hnutí ANO do Poslanecké sněmovny. Snažil se prosadit třeba zákon o eutanazii, což se mu nepodařilo. Loni už o Sněmovnu neusiloval, jihomoravská organizace jej nezařadila na kandidátku. Z hnutí ANO vystoupil.

Petr Fiala: Jiřího Zlatušku vystřídal ve funkci rektora Masarykovy univerzity. Byl jím až do roku 2011, kdy jej nahradil Mikuláš Bek. Rok působil jako ministr školství v Nečasově vládě. Jako lídr ODS v Jihomoravském kraji se loni už podruhé dostal do Poslanecké sněmovny, kde nyní zastává post místopředsedy. Od ledna roku 2014 je celostátním předsedou ODS.

Karel Rais: Rektor Vysokého učení technického z let 2006 až 2014 nejprve neúspěšně kandidoval do Senátu za TOP 09. V roce 2013 byl zvolen do Poslanecké sněmovny na kandidátce hnutí ANO, loni mandát obhájil.

„Neustále přibývá různých nápadů na významné ústavní změny a Senát bude v ústavním vývoji hrát důležitou roli. Domnívám se, že ve chvíli, kdy je česká společnost zřetelně polarizovaná a názorové proudy jsou hodně vyrovnané, se velké ústavní změny dělat nemají,“ zdůvodnil Bek svou politickou ambici. „Jako rektor jsem se navíc v posledních týdnech výrazně vyjadřoval ke společenským a veřejným tématům a rád bych pokračoval ve veřejném angažmá i po skončení rektorského mandátu,“ doplnil.

Ten mu končí v srpnu 2019. Vzhledem k tomu, že teď je v čele Masarykovy univerzity podruhé, znovu už obhajovat nemůže. Senátní volby se však konají už letos v říjnu. Pokud by tedy zvítězil, chtěl by volbu nového rektora posunout, aby už při vstupu do politiky věděl, kdo jej na univerzitě nahradí.

Kandidovat se chystá v obvodu číslo 59 Brno-město. Tedy ve stejném, který před šesti lety do Senátu vyslal bývalou ústavní soudkyni Elišku Wagnerovou (za Zelené) a v němž o senátorské křeslo hodlá v barvách ODS bojovat Roman Horký, hudebník ze skupiny Kamelot.

Wagnerová už však obhajobu neplánuje. Právě to je pro Beka dalším důvodem, proč o kandidatuře začal vážně uvažovat. Proti ní by podle svých slov do voleb nešel.

Rozhodně bych ho podpořila, oznámila Wagnerová

Z jakého důvodu devětašedesátiletá senátorka už nechce obhajovat mandát, v pondělí nechtěla komentovat. „Prostě kandidovat nebudu. Tečka. Pokud by se ale o křeslo ucházel rektor Bek, bylo by to báječné. Rozhodně bych ho podpořila,“ poznamenala Wagnerová.

A právě to by mohlo Bekovi výrazně pomoct. „Určitě zacílí na stejné voličské skupiny. Dá se tedy očekávat, že s paní senátorkou Wagnerovou bude o podpoře mluvit. V momentě, kdy ona řekne, že právě on je její nástupce, a voliči tak mohou očekávat kontinuitu, zapůsobí to,“ myslí si politolog Jan Kubáček.

Od Beka mimo jiné očekává, že bude v Senátu prosazovat chytré investice do Brna jakožto „českého Silicon Valley“ a i nadále vystupovat proti prezidentu Miloši Zemanovi. „V Brně na to lidé slyší, což ukázaly i poslední volby,“ odkázal Kubáček k tomu, že ve druhém kole prezidentských voleb Zeman v souboji s Jiřím Drahošem v Brně jednoznačně prohrál.

Bekovy spory se současným prezidentem mají dlouhodobější charakter. V roce 2013 jej nevpustil na akademickou půdu, protože jeho návštěvu považoval za předvolební kampaň. Ten jej pak nepozval na předávání státních vyznamenání 28. října na Pražský hrad. O rok později se na protest přestali slavnostního ceremoniálu účastnit i ostatní rektoři.

Nedávno Bek odmítl post ministra školství v menšinové vládě Andreje Babiše (ANO). Zdůvodňoval to tím, že dokud je rektorem, nebude se ve výkonné moci angažovat.