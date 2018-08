Nová tvář Mikulova, nebo sci-fi? Architekti navrhli čtvrť za dvě miliardy

Dnes je tu jen velký lán dávno neobhospodařovaného pole, vedle supermarket a staré koupaliště, které pomalu dosluhuje.

Namísto toho si architekti představují moderní čtvrť – celý komplex různorodých staveb od bytů přes sportoviště a obchody, parky a plavecký stadion. Zastavět má bývalou Knížecí bažantnici, tedy velký kus jižní části Mikulova.

Snaha rozšířit město přitom přišla bez vědomí radnice. Za projektem stojí architekti ze studia Desk architekti, stavební firma Bau Systeme a developer Kobona.

Toto trio už má v Mikulově jednu úspěšnou spolupráci za sebou. Právě dokončuje soubor bytových domů pod názvem rezidence Speicher 1826 s šedesátkou bytů.

Bažantinum by na Speicher mohlo plynule navázat. „Zatím je to hlavně představa, jak by se Mikulov mohl vyvíjet. Zveřejnili jsme ji, abychom otevřeli diskusi mezi lidmi. Tedy zda by něco takového ve městě vůbec chtěli,“ podotkl zástupce developera Ondřej Zejda.

Projekt by podle autorů návrhu vyřešil i řadu mikulovských problémů. Třeba parkování turistů, kteří dnes zabírají stání místním a parkují živelně před vjezdy. Součástí plánované čtvrti je totiž i parkovací dům.

A zmizelo by zastaralé koupaliště, do jehož renovace musí město už po této sezoně investovat. Projekt Bažantinum ho chce zrušit a vystavět koupaliště zcela nové a moderní, včetně plaveckého stadionu.

Investor by musel vykoupit pozemky města i státu

Společníci už radnici předložili studii. „Pozemky v lokalitě jsou převážně městské. Je tedy věcí budoucích jednání, kdy bude možné projekt uskutečnit,“ uvedl Zejda.

Starosta Mikulova Rostislav Koštial (ODS) projekt rozhodně nezavrhuje. „Taková věc u nás uskutečnitelná je. Nicméně souvisí s tím celá řada majetkoprávních otázek, které nejen že zatím nebyly řešeny, ale nebyly vlastně ani naznačeny,“ prohlásil Koštial. „Pokud se najde investor, který bude mít dvě miliardy a navrhne konkrétní řešení, můžeme se bavit o tom, jak tento projekt zrealizovat,“ dodal.

Investor podle něj musí nejen vykoupit pozemky města, ale i státu. A protože Mikulovští očekávají, že se už příští rok zchladí ve zrekonstruovaném koupališti, musel by developer zajistit i koupání.

Navíc je potřeba v lokalitě vyřešit současné nájemní vztahy, jejichž přerušením může Mikulovu vzniknout majetková újma – letos zde například za tři miliony korun vybudoval nové zázemí pro technické a domovní služby města.

Lidé jsou zatím k Bažantinu spíše skeptičtí. „Projekt je to pěkný, ale bohužel na hranici sci-fi,“ komentoval záměr na sociálních sítích například Dalibor Pěnčík.

Nové domy se staví už nyní

A skeptický je i opoziční zastupitel Vojtěch Jedlička (KSČM). Zejména z toho důvodu, že město mělo s pozemky jiné plány. Chce sem umístit hlavně sportoviště – tenisové kurty, kluziště a venkovní hřiště. Lokalitu radnice hodlá využít také jako záchytné parkoviště pro 300 automobilů.

„Poněkud nerozumím smyslu studie. Je to, jako bych si bez předchozí domluvy se sousedem udělal zastavovací studii pro rozšíření svého domu na jeho zahradu, kde navíc není vůbec možné stavět to, co já plánuji,“ poznamenal s nadsázkou Jedlička

Lidé se navíc bojí toho, že nové byty by kupovali hlavně letní a víkendoví hosté. A turisticky atraktivní Mikulov by postihlo totéž co Český Krumlov či Špindlerův Mlýn, kde se původní obyvatelé dávno stáhli a zůstali jen „chalupáři“.

Nicméně i bez obřího projektu se už v Mikulově staví desítky bytů. Vedle zmiňované rezidence Speicher vyrostl bytový dům poblíž domova seniorů, domy začínají vznikat i na sedmnáctihektarové ploše v lokalitě Pod Novou, kde se jich jen v první etapě objeví na pět desítek. A další šedesátka domů se staví v areálu bývalých kasáren.

V příštích letech tak mohou městu přibýt až dva tisíce obyvatel. „Otázkou je, jestli samotný Mikulov ještě dokáže pojmout takové množství lidí. V kombinaci s turistickou sezonou už je to dost na hraně, i některým místním to dost vadí,“ upozornil Radek Pavlíček z realitní kanceláře Re-Max Břeclav.