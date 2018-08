VIDEO: Zápasení v kečupu zpestřilo festival Mikulovské pivobraní

Do bazénku s kečupem přicházely dívky postupně, bojovaly vždy v soubojích jedna na jednu. Moderátor jim hlídal čas. „Holky budou bojovat asi tak tři čtyři minuty. Pak si odpočinou a pustím do bazénku druhou dvojici,” naznačil moderátor zápasů Tony. Ten si, stejně jako zápasnice, nepřál zveřejnit příjmení.



Po přípravných bojích nasmlouvaných zápasnic se z publika přihlásil mladý pár, který si zápasení také zkusil. Tomáš s Janou ze Vsetína vydrželi bojovat tři minuty. Pak je organizátoři odvedli do sprch.

„Za odměnu jsme dostali nějaké lahve, byla to sranda. Nezdá se to, ale hodně to v bazénu klouže,” řekla bojovnice Jana. Po jejich dravém zápase, který ovládla právě drobná Jana, se do bazénku vrátily zápasnice. Vítězkou miniturnaje se stala Nikol z Prahy.

Zápasy doplnily doprovodný program osmého ročníku festivalu Mikulovské pivobraní, na němž se představily české malé pivovary a na hudebním pódiu vystoupily kapely jako Doga, Harlej nebo Wohnout. Dvoudenní akce přilákala do mikulovského amfiteátru několik tisíc lidí.