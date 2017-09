Mikulov přitahuje nové obyvatele, ceny nemovitostí jsou extrémně vysoké

„Mohly by nám přibýt dva až tři tisíce obyvatel, což by bylo jenom dobře. Dostali bychom se mezi města s více než deseti tisíci lidmi, což by nás posunulo i do jiné kategorie pro rozpočtové určení daní a umožnilo tak další rozvoj,“ dívá se s nadějí do budoucnosti starosta Rostislav Koštial z ODS.

Mikulov, kde nyní žije bezmála 7 400 lidí, přesně zapadá do moderního životního stylu - leží v dosahu Brna i Vídně, přitom nabízí pohodu maloměsta i lákadla vinařské oblasti. Hlavně proto zde odstartovala výstavba skoro ve všech lokalitách, kde to umožňuje územní plán.

Jako první začal vyrůstat bytový dům poblíž domova seniorů, dokončuje se rezidence Speicher 1826, která nabídne 59 bytů na místě historické obilnice naproti koupališti. A připravená už je také sedmnáctihektarová plocha v lokalitě Pod Novou. Tam by měly vyrůst bytové domy, které navážou na stávající městskou zástavbu, pod nimi pak vzniknou samostatné rodinné domy. V první etapě jich má být zhruba padesát.

Před prázdninami navíc odstartovala druhá etapa výstavby v bývalých kasárnách. „V blízkosti dvou již hotových bytových domů bude na ploše zhruba 2,4 hektaru postaveno 59 řadových rodinných domů a osm klasických,“ potvrdil v mikulovském zpravodaji Miroslav Kvapil z firmy Moravostav, která takzvanou Pálavskou alej staví.

V dalších etapách se počítá také s domem pro seniory, apartmány k pronájmu, viladomy, dvojdomy, řadovými i samostatnými rodinnými domy a dokonce i s řadou vinných sklepů.

„Celkově by v tomto území mělo stát kolem 600 bytových jednotek. Do deseti let nám tak vyroste další mikulovská čtvrť,“ vypočítává starosta Koštial.

Ani město, ani konec světa

Mikulov je zkrátka v kurzu, a to už několik let. „Je to něco mezi vesnicí a městem. Krásné prostředí, fajn lidé, příroda, ale zároveň to není konec světa, odkud by se muselo dojíždět daleko do obchodu nebo k lékaři,“ má jasno například Petra Lhotová, která o víkendu do Mikulova zavítala na Pálavské vinobraní, stejně jako dalších 65 tisíc lidí.

Podobně si město pochvaluje na sociální síti i Miroslava Flam. „Uvědomujeme si, jaký je vlastně Mikulov poklad? Kraj vzdálený od všech velkých měst, a přece tak civilizovaný a kulturně bohatý,“ tvrdí.

Jenže právě nadšení z výletů a letních dovolených podle realitních makléřů představy o bydlení v Mikulově hodně zkresluje.

„Už několikrát jsem se setkal s tím, že lidé nadšení z víkendových pobytů, tepla, vína a hezkého kraje se přestěhovali do Mikulova a za rok za dva nemovitosti zase prodávali. Protože zjistili, že tu není tak velká občanská vybavenost, jakou by si představovali. Je to město hodně zaměřené na turisty a celoroční život tady zase až tak pohodový není,“ podotýká Radek Pavlíček z realitní kanceláře Re-Max Břeclav.

Jednoznačně ale potvrzuje, že zájem o nemovitosti v Mikulově je obrovský. „Otázkou je, jestli samotné město ještě dokáže pojmout takové množství lidí. V kombinaci s turistickou sezonou už je to dost na hraně, i některým místním lidem už to dost vadí,“ říká s odkazem na plánovaný nárůst počtu obyvatel.

Ceny nemovitostí jsou nyní extrémní

Naopak starosta Koštial stavební rozvoj a postupné uspokojování poptávky po bydlení v Mikulově vítá. Třebaže ví, že to s sebou ponese problémy. Po zdejších bytech totiž neprahnou jen lidé, kteří tu chtějí trvale žít, ale i „lufťáci“.

„To nám dělá trochu problém, protože například nevíme, kolik dětí se nám bude hlásit do školek a do škol. Nemáme tak přesný přehled, kdo tu vlastně žije, když se rodiny nepřihlásí k trvalému pobytu,“ říká starosta. „Myslím, že znovuzavedení institutu přechodného bydliště by bylo ku prospěchu,“ dodává.

Už v uplynulých deseti letech v Mikulově vyrostla nová čtvrť v lokalitě Na Hradbách a postavily se desítky nových bytů. Přesto je hlad po zajímavých nemovitostech neustále obrovský. Jak ze strany místních lidí, tak těch, kteří byty kupují jako investici - třeba proto, aby je dál pronajímali víkendovým hostům.

A to je vidět i na cenách. V loňském roce se tady malý rodinný dům blízko centra prodal za rekordních 25 milionů korun. „Ceny jsou tady extrémní. Naprosto neodpovídají reálným tržním částkám,“ míní Pavlíček.

Srazit by je mohla právě vyšší nabídka. Třeba v připravované lokalitě Pod Novou se dnes cena čtyřpokojového domu se zahradou pohybuje okolo čtyř milionů, zatímco jinde ve městě je to o milion více.