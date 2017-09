Kraj pošle miliony na rozvoj leteckých linek. Ve hře je šest nových

Některé linky by mohly létat už od března příštího roku, nic bližšího k tomu ale hejtman neuvedl. Nyní se z Brna létá do Londýna, Mnichova a do listopadu ještě do Eindhovenu, avšak tato linka skončí.

Přesun peněz podpořilo 48 zastupitelů, nikdo nebyl proti a zdrželo se devět opozičních lidoveckých zastupitelů, podle kterých není dobré přesouvat peníze z rezervního fondu na ekologické katastrofy.

Mluvčí kraje Monika Brindzáková však ČTK řekla, že je v rezervním fondu dost peněz. Z 20 milionů zůstala zhruba polovina, podle hejtmana Bohumila Šimka z hnutí ANO je navíc už závěr roku.

Některé události kraj řeší z jiných rezerv, například spoluúčast při sanaci svahu v Dolních Věstonicích, kde je po sesuvu půdy z roku 2014 uzavřena krajská silnice směrem na Pavlov.

Prodej letenek možná už před vánočními svátky

Šimek uvedl, že se na zavedení linek teprve pracuje, a proto nechce zatím říkat podrobnosti. Řekl však, že by se ještě před vánočními svátky mohly začít prodávat letenky do nových destinací.

„Neříkáme, že se všechny peníze spotřebují. Ale potřebujeme mít čím pokrýt náklady například na rezervační systémy a podobně,“ uvedl Šimek.

Primátor Brna Petr Vokřál z hnutí ANO, který je i krajským zastupitelem, doplnil, že peníze na to v rozpočtu vyhradí i město Brno.

Podle Šimka je po nových destinacích poptávka mezi podnikateli, obyvateli i studenty. „Necháme vypracovat studii nějakou evropskou odbornou firmou, jestli jsme se trefili do destinací, po kterých je poptávka. Vše je o rychlosti a připravenosti. Co se týče financování leteckého spojení, na tom budeme participovat s Brnem,“ dodal Šimek.

Podpořil ho i bývalý hejtman Michal Hašek, předseda zastupitelského klubu ČSSD. „Vymezených deset milionů je ve srovnání například s Ostravou, která jako majitel letiště dala do rozlétání stovky milionů, marginální částka. Kraj do toho nevkládá tak velké prostředky,“ řekl Hašek.

Letadla propagují kraj a město

Kraj i Brno usilují o nové spoje z brněnského letiště. Dříve se létalo jen do Londýna a Eindhovenu, na konci roku 2015 začala létat linka do Mnichova, kterou miliony korun ročně podporuje město i kraj. Nedávno naopak provozovatel oznámil brzké ukončení letů do Eindhovenu.

Na lince z Brna do Mnichova také od úterý létají dvě letadla, z nichž jedno bude propagovat Brno, druhé Jihomoravský kraj.

První nese malé logo Brna a drobný nápis dragon odkazující na brněnského draka, druhé nápis Spirit of South Moravia (duch jižní Moravy).

Kraj i město letos podpořily linku každý 16 miliony korun, za něž je letecký dopravce propaguje různými marketingovými kanály.