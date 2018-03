Osudnou se mu stala nejspíš záliba v hudbě. Učitel se totiž pod přezdívkou DJ Míra celý život věnoval také dýdžejování a moderoval v rádiu – třeba oblíbené písničky na přání.

Ve středu 7. března vystupoval údajně právě jako dýdžej ve znojemském klubu La Rutyka. „Někdo chtěl něco zahrát, ale Míra odmítl. Dotyčný si na něj proto počkal venku a tam ho s kumpány zbili,“ popisuje jeden z jeho kolegů učitelů.

Co přesně se stalo, se ptá i jeho rodina.

„Nějaký hajzl ho musel i zkopat, protože měl na břichu obrovskou krvavou modřinu. Zemřel pak na absces v krvi a otok mozku, takže ho musel někdo mlátit i do hlavy,“ popsala MF DNES jeho dcera Alena Chocholoušová, která si myslí, že ho někdo shodil ze schodů.

Myslí si to i Chocholoušova přítelkyně Markéta Zažímalová. „Určitě byl napadený a zemřel na následky úrazu. Přesné detaily jsou v šetření. Je to veliká rána a ztráta,“ říká.

Den po napadení šel do práce

Znojemská nemocnice případ s ohledem na ochranu osobních údajů nekomentuje. Chocholoušova dcera se obrátila na policii a podala trestní oznámení na neznámého pachatele.

Zvažuje ho mířit i na znojemskou nemocnici. „Přežil by, kdyby mu udělali CT a zjistili to včas. Ještě ale musím prověřit okolnosti, jestli opravdu pochybili, ale všechno tomu nasvědčuje,“ tvrdí Alena Chocholoušová.

Městská ani státní policie u rvačky onen večer nezasahovala.

„V pondělí jsme přijali informaci o úmrtí tohoto muže. K incidentu, který se měl odehrát minulý týden v restauraci na ulici Jana Palacha ve Znojmě, jsme přivoláni nebyli. Nyní zjišťujeme, zda má souvislost s jeho úmrtím,“ potvrdila znojemská policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Hned druhý den po incidentu šel Miroslav Chocholouš jako obvykle do práce. „Potkal jsem ho a nevypadal dobře, myslel jsem, že má chřipku,“ popsal jeden z učitelů, Libor Duchoň.

V pátek se už nechal Chocholouš odvézt do nemocnice. A tam pak druhý den zemřel. „Kdyby se do nemocnice nechal odvézt dřív nebo si zavolal sanitku, nemuselo se to stát. Ale on byl hrozně moc zodpovědnej. Chystal se jako hlavní vedoucí na hory a zkrátka asi nechtěl škole způsobit komplikace,“ míní Duchoň.

Děti se radovaly, že mají jako třídního chlapa

„Za mé roky v základní škole to byl jeden z nejlepších učitelů, ale i člověk, který nám hodně dal do našeho dalšího života. Budu na něj vzpomínat,“ napsal Michal Šebela pod jeho parte sdílené na sociálních sítích.

„Byl to ten nejlepší učitel, jakého jsem znala a znám. Navždy nám tu bude chybět,“ přidala se i Karol Růžičková a další.

Podobné vzkazy se objevují i u vchodu do znojemské základní školy, kde vznikl improvizovaný pomníček a děti tam zemřelému učiteli přírodopisu zapalují svíčky u jeho fotky a parte.

„Byl strašně šikovnej a letos poprvé dostal třídnictví u páťáčků. Po letech učitelek žen se ty děti radovaly, že dostaly jako třídního chlapa. Najednou jsme se dozvěděli, že už nebude. Děti brečely, některé třídy přišly v tmavém oblečení. Jedno z dětí, které učil, mě přišlo poprosit aspoň o jeho propisku na památku,“ dodává kolega učitel Duchoň, který s Miroslavem Chocholoušem seděl ve stejném kabinetu.

Pohřeb se bude konat v Telči, učitelovi kolegové a možná i žáci se na pohřeb vypraví autobusy.