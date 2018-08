Exstarostka zpronevěřila miliony, teď dělá účetní ve firmě spravující byty

Jako starostka podepsala nevýhodnou smlouvu a Terezínu způsobila sedmnáctimilionovou škodu. Soudy Miroslavu Vykydalovou potrestaly pětiletým vězením a povinností nahradit obci peněžitou újmu.

Nyní už je na svobodě a má novou práci. A kupodivu se opět stará o peníze. Pracuje ve firmě LV Qvatro, která spravuje městské i soukromé byty v nedalekých Dubňanech nebo Kyjově. V Dubňanech jde přitom celkem o více než 600 bytových jednotek.

Podle jednatele společnosti Petra Landkamera je LV Qvatro soukromá firma, a tudíž si mohou zaměstnat, koho chtějí.

„Paní Vykydalová si odpykala trest a začíná od začátku. Nevidím nic špatného na tom, že u nás pracuje. Zaměstnali jsme ji jako účetní. Stará se o účetnictví firmy, nikoliv o peníze od nájemců městských bytů,“ obhajuje rozhodnutí firmy Landkamer, jediný akcionář LV Qvatro.

Tento muž má nejen zakázky od města, ale navíc dělá ještě správce městského kulturního domu. Z obchodního rejstříku ani nelze dohledat, s jakou částkou zmiňovaná firma vlastně hospodaří.

Ve firmě pracovala, už když ji policisté stíhali

Redakce MF DNES se pokoušela zjistit, zda takový postup považuje vedení Dubňan za standardní. Starosta František Tříska i místostarostka Renata Prokopenková (oba Svobodná samospráva) mají dovolenou. Místostarostka má přitom šéfa radnice v době nepřítomnosti zastupovat.

V dotčené firmě nicméně Vykydalovou zaměstnávali už dříve, tedy v době, kdy ji policisté stíhali za zpronevěru.

Tehdy Tříska prohlásil, že je Vykydalová nevinná a zaslouží si klid. „Osobně bych tohle nedopustil,“ reagoval bývalý místostarosta Václav Novák (ČSSD).

Podle opozičního zastupitele Zbyňka Kopečka (Dubňany srdcem) je naprosto nepřijatelný už fakt, že jednatelem firmy dostávající zakázky od města je člověk, kterého zároveň radnice zaměstnává.

„Jde o velmi závažné skutečnosti, které nasvědčují tomu, že zde došlo k pochybení a možnému překročení zákona,“ konstatoval.

A v podobném stylu mluví i opoziční Pro Dubňany. „Je zjevným střetem zájmů, že jednatelem dotčené firmy je pan Landkamer, který je zároveň zaměstnancem úřadu starajícím se o správu kulturního domu. Nepřípustný je také fakt, že v takové firmě zaměstnal bývalou starostku uznanou vinnou ze spáchání trestného činu zpronevěry veřejných prostředků. Beze sporu je to zjevné pochybení současného starosty, který zaujímá netečný postoj k této záležitosti, na kterou jsme již poukazovali před čtyřmi lety, kdy paní Vykydalová byla jednatelkou firmy LV Qvatro a tehdy ještě nepravomocně odsouzenou osobou. Aktuální situace je evidentním pokračováním nadstandardních vztahů mezi starostou a paní Vykydalovou,“ domnívá se opoziční zastupitelka Karolína Maňáková (Pro Dubňany).

Jako nestandardní označil v tomto případě postup města i Martin Kameník z organizace Oživení, která se zabývá korupcí.

„Myslím, že v tomto případě může jít i o jistý střet zájmů, kdy člověk pracující de facto pro město zároveň dostává od radnice zakázky. Může mít výhodu v tom, že se dostane k různým informacím. Z mého pohledu jde o neetické jednání,“ domnívá se.

Exstarostka stále dluží obci peníze

Rozladěný je z této situace i starosta Terezína Antonín Hanák (ČSSD) a advokát obce Radek Ondruš. Vykydalová totiž Terezínu stále dluží peníze.

„Z její strany jsme nezaznamenali snahu vypořádat se s napáchanou škodou,“ tvrdí terezínský starosta. S penále se už dlužná částka pohybuje okolo 20 milionů. „Nikdy ani neprojevila žádnou lítost,“ poznamenal Ondruš.

Vykydalová ale oponuje, že exekuci začala řádně splácet ihned po nástupu do výkonu trestu a do nového zaměstnání. „Nebo myslíte, že by to šlo jinak? Dům, který jsem měla, byl zabaven a vydražen. Tak nevím, co dál. Žádný jiný majetek nemám a jsem ráda, že žiji a mám práci, jen ještě potřebuji vyřešit situaci s bydlením. Zvykla jsem si, že skutečná pravda nikoho nezajímá,“ reagovala bývalá starostka na dotaz MF DNES.

Pětiletý trest dostala Vykydalová za zpronevěru a zneužití pravomoci veřejného činitele. Odseděla si zhruba půlku. Potíže nastaly, když se obec v čele s Vykydalovou rozhodla přeměnit nevyužitou půdu na dva startovací byty v hodnotě 2,5 milionu, jenže včas nezaplatila stavební firmě.

Starostka jí pak podepsala rozhodčí doložku. Podpisem dokumentu potvrdila firmě uhrazení penále ve výši 10 milionů korun. Následná exekuce majetku pak přišla na další tři miliony.

Kvůli exekucím si obec musela půjčit od státu téměř 20 milionů korun a dluh stále splácí. V Terezíně nemohli žádat o dotace na opravy, protože neměli peníze na dofinancování projektů. V noci museli vypínat veřejné osvětlení, aby ušetřili.