Na Českou Miss do hokejové haly v Brně nedorazila ani polovina diváků

„Byla by škoda něco takového zabrzdit. Poučíme se z chyb, které jsme za tento rok několikrát udělali. Myslím, že se v týmu vystřídalo hodně lidí, na které jsme měli štěstí i smůlu,“ komentovala Čerešňáková po sobotním finále fakt, že soutěž krásy odmítla vysílat jakákoliv větší televize, i to, že postupně od ní daly ruce pryč předchozí vítězky Nikol Švantnerová s Anetou Vignerovou. Odešla rovněž Simona Krainová, která měla být hlavní tváří projektu.

Diváci tak mohli volbu sledovat buď přes Youtube kanál soutěže, bulvární server Extra.cz, Regionální televizi nebo se přijít naživo podívat do hokejové haly. Za vstupenky na stání dali 890 korun, VIP lístek se vyšplhal až k 9 tisícům.

Kolik lidí za vstupenku nakonec skutečně dalo peníze, Čerešňáková ale neřekla. „Zatím tuto informaci nemám. Pouze vím, že do DRFG Areny přišlo kolem 3 tisíc lidí,“ sdělila v neděli dopoledne. Hokejová hala přitom pojme přes 7 tisíc návštěvníků. A ani sobotní galavečer se neobešel bez problémů. Oficiální web soutěže po celou dobu nefungoval.

Vítězka: Soutěž vnímám jen pozitivně

Z 12 finalistek nakonec korunku získala jednadvacetiletá Michaela Habáňová, která momentálně studuje v Brně na Masarykově univerzitě fyzioterapii. „Před soutěží jsem si věci hodně brávala, ale tohle mě naučilo, že lidi si myslí a píší, co chtějí, i když do toho nevidí. My jsme s holkami zažily krásné chvíle. Já to brala jenom pozitivně,“ odkázala Habáňová například k lednovému castingu, při němž si nové vedení soutěže vysloužilo velkou kritiku za to, že nahnalo dívky do pražského metra pouze v plavkách.

Na druhém místě skončila devatenáctiletá Iva Uchytilová z Hlinska a na třetím třiadvacetiletá Tereza Vlčková. Ta pochází stejně jako Habáňová ze Zlína.

Uchytilová už za dva týdny odletí na soutěž Miss Earth na Filipíny. „Bude náročné ji za tak krátkou dobu připravit. I proto bychom příští rok chtěli pořádání soutěže vrátit na květen nebo červen,“ nastínila svou představu Čerešňáková. S organizačním týmem se podle ní shodli, že by akci ještě pár let v Brně pořádali. „Zatím je to ale hodně předčasné rozhodnutí,“ dodala.

