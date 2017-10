Místostarosta přirovnal přistěhovalce k slimákům. Dostanou se všude, varuje

Sloupek ve zpravodaji Naše Bohunice vyšel v říjnu. „Slimák se nezastaví před ničím. Není pro něho překážkou žádná hranice, žádná vzdálenost ani lokalita, ze které se nám přesouvá. Musí se přece dostat do té země zaslíbené, kde je dostatek potravy, a kde se bude přiživovat na práci ostatních,“ napsal místostarosta.

Říká, že vychází ze svých zkušeností, kdy byl ještě vojákem a z toho, co si prožil letošní léto. „Byl jsem na misi v Bosně a Hercegovině, kde jsem vytahoval miny. Letos v létě jsem se tam vrátil a navštívil tam známého, který nám tenkrát pomáhal. Jenže teď se se mnou nechtěl bavit a zabouchl dveře. Svět se mění,“ konstatoval Hrdlička.

Podle něj si musíme dávat pozor, koho pouštíme do vlastní země. „Nejsem žádný extremista. Jen chci vyvolat diskuzi, abychom se začali zajímat o tuto problematiku. My se ubráníme, ale co naše děti?“, obává se.

Pravidelný sloupek o čemkoliv

Jeho článek vyvolal vlnu reakcí, převážně negativních. „I v samotné sociální demokracii mají politikové na migraci různé názory. Třeba Jiří Dienstbier mladší souhlasí s přijímáním uprchlíků a odlišný názor má Zdeněk Škromach,“ přiblížil situaci v ČSSD politolog Masarykovy univerzity v Brně Michal Pink.

O pozdvižení okolo článku ve zpravodaji hovořil s Hrdličkou i šéf brněnské buňky ČSSD Oliver Pospíšil. „Znám ho jako člověka, který netrpí žádnými mindráky. Chtěl jen rozvinout debatu o tom, co se děje a bude dít v Evropě. Na věc má svůj názor,“ míní.

Tento tematický sloupek vychází v bohunickém zpravodaji pravidelně. „Je to jediné místo, kde se můžeme vyjádřit k čemukoliv,“ poznamenal Hrdlička, který sedí v redakční radě. Tvrdí, že s uveřejněním jeho sloupku nebyl problém.

Bývalý bohunický starosta Miloš Vrážel (ODS) se však nad obsahem zpravodaje podivuje. „ Tož se nám ten bohunický zpravodaj dostává někam trochu jinam, než má uvedeno v záhlaví - informační zpravodaj městské části. Vždy jsou mé, a další opozičně nepohodlné příspěvky redakční radou velmi podrobně zkoumány, zda se nejedná jen o názor o politiku, zda se nepřekračují hranice katastru Bohunic. Jak však vidno, vládnoucí radniční parta občas sama nad sebou při posuzování svých tiskových výstupů přimhouří i očko,“ napsal Vrážel na Facebooku.

Tam nyní koluje parodie na sloupek o slimácích, jmenuje se Pozor na hrdličky.