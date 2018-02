Z recese vzniklo mistrovství, soutěžící odborně řežou vinnou révu

Letos jich do vinice v Dolních Dunajovicích na Břeclavsku vyrazilo na sedmdesát. Nejšikovnější ruce měl Jan Polehňa z Blatnice pod svatým Antonínkem, který si vysloužil hlavní trofej v podobě zlatých nůžek.

Dějištěm klání, které má prověřit zručnost a umění vinohradníků, byly tentokrát vinice dolnodunajovické společnosti Vinofrukt. Soutěžící museli ostříhat dvanáct let starou vinici odrůdy rulandské šedé. Ti zkušení v kategorii Elite, mladým borcům do 21 let patřila skupina Junior.

Na ostříhání 25 keřů měli přesně čtvrt hodiny. Za každý z nich dostali pět bodů, poté jim ale komise strhávala body za chyby.

„Osmičlenná odborná porota hodnotí nejen kvalitu a čistotu řezu, ale také architekturu keře a počet oček. K rychlosti soutěžících se přihlíží pouze v případě nerozhodných výsledků,“ upozornil Miloš Balga, jednatel společnosti BS Vinařské potřeby, která je pořadatelem mistrovství.

O soutěž je mezi vinaři rok od roku větší zájem, počet soutěžících postupně narůstá. Není to přitom zdaleka jen doména mužů, loni například všechny tři přední příčky obsadily ženy. Soutěž původně vznikla jako recesistická akce, ale postupem let se z ní vyvinulo odborné klání s mezinárodními parametry.