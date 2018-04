Mladí Češi podle obžaloby polykali hašiš a pašovali jej do Grónska

Případem se dnes začal zabývat Krajský soud v Brně. Podle obžaloby dotyční v různých časových obdobích v letech 2010 až 2016 podnikli zhruba 15 cest z Dánska do Grónska a při každé z nich převezli stovky gramů hašiše za statisíce korun.

Podle obžaloby to fungovalo tak, že drogy sháněl Američan, který pomáhal obchod organizovat. Tomu se ale v Dánsku podařilo uprchnout. Za českou stranu obchody nejdříve zajišťoval obžalovaný Petr Dvořáček, později Václav Sekanina a Jan Sivera, kteří pro transport drogy najímali kurýry. Šlo především o mladé muže do třiceti let z Blanska a okolí.

Podle žalobce jezdili autobusem do Dánska, kde hašiš spolykali, následně odletěli do Grónska, kde drogu vyloučili a předali dál. V Grónsku dostali peníze v dánských korunách, které převezli zpět do Česka. Kurýrům připadla zhruba polovina, zbytek odevzdávali. Peníze převáželi například v obálkách nalepených na stehnech či lýtkách, ale i zasunuté v konečníku.

„Sivera za mnou přišel s nabídkou na převezení hašiše do Grónska. V Dánsku jsem to měl napolykat a odletět do Grónska. V Grónsku jsem si měl koupit místní SIM kartu a bezprostředně po příletu zavolat svému kontaktu, ale byl jsem hned zadržen,“ popsal svoji cestu jeden z kurýrů.

U soudu dnes vypovídali někteří obžalovaní, jednání pokračuje i odpoledne. Kdy soud rozhodne, není zřejmé, termíny hlavního líčení jsou vypsané i na 18. a 19. dubna.

Vzhledem k tomu, že obžalovaní působili podle státního zastupitelství jako organizovaná skupina působící ve více státech, hrozí jim všem deset až 18 let vězení nebo propadnutí majetku.