Modelky nedýchají, vyslechla si hodonínská kráska na molu v New Yorku

Ještě před pár lety byla Jana Kopecká obyčejná dívka z Hodonína s tajným přáním. Teď si pětadvacetiletá blondýnka svůj velký sen splnila. V únoru předváděla modely od desítky návrhářů na Týdnu módy v New Yorku – jedné z nejprestižnějších módních událostí vůbec. Tento týden se stejná akce koná v Praze.

Mladá Jihomoravanka považuje svou účast na newyorských přehlídkách za velký úspěch, ale snadné to nebylo.

„Už jsem čekala v zákulisí na přehlídce D’Anthony Designs. Měla jsem na sobě velmi ženské šaty, které měly kolem krku pás pokračující překřížením na zádech a u boků spony, jež ovlivňovaly utažení látky kolem krku. Když vtom za mnou přišel návrhář, spony nemilosrdně utáhl. Nemohla jsem dýchat. On jen s klidem řekl: Modelky nedýchají, miláčku,“ přibližuje zákulisí módní elity Kopecká.

Každý den navíc musela velmi brzy vstávat a přiznává, že často ani nebyl čas se dostatečně najíst. Navenek se sice zdá, že svět módy se čím dál více otevírá také ženám a dívkám kypřejších tvarů, ve skutečnosti ale nejen podle Kopecké hubené modelky stále výrazně převažují.

Na castingy se stály fronty před budovou

Jednoduché pro ni nebyly ani konkurzy, jimiž musela po příjezdu do New Yorku projít. Návrháři hodnotili fotky, zkušenosti, vizáž, první dojem i to, jestli z dívek vyzařuje pozitivní energie.

„Modelek bylo navíc nespočet, takže jsme občas dlouho čekaly před budovou, v níž se castingy konaly,“ popisuje Kopecká.

Nakonec uspěla u deseti designérů, což považuje za nejsilnější moment. „Byl úspěch, že jsem se vůbec dostala na castingy, a ještě větší, že mě potvrdili na přehlídky. Ať si říká, kdo chce, co chce, já to nečekala,“ usmívá se.

K modelingu měla blízko vždycky. Jako malá – stejně jako asi většina dívek – kradla mámě podpatky, vycpávala si je vatou a pak se v nich doma promenádovala. Na rozdíl od jiných ale získala výhodu v tom, že její máma byla dříve také modelka a na začátku 90. let založila v Hodoníně modelingovou agenturu.

Janu tak nikdy příliš nelimitovalo, že pochází z pětadvacetitisícového města na jihu Moravy. „Vlastně jsem na mole byla ještě dřív, než jsem uměla chodit,“ říká s nadsázkou.

V Asii se s ní ostatní dívky nechtěly bavit

Kromě Týdne módy v New Yorku si velmi cení ještě jednoho úspěchu. A to když před lety odletěla do Malajsie s dalšími 50 dívkami z celého světa na soutěž Miss Tourism International.

„Cestovala jsem poprvé sama a má angličtina byla víc než slabá. Na vše jsem se ptala třikrát a většinou jsem nerozuměla. Ostatní dívky se se mnou nechtěly bavit. Denně jsme spávaly čtyři hodiny,“ vypráví o prvních zkušenostech.

Nakonec se jí z Malajsie podařilo odjet s korunkou. Mnohem víc si ale považuje, že překonala svůj strach a nakonec si tam našla přátele, s nimiž je pořád v kontaktu. A výrazně si zlepšila angličtinu.

Teď ji čeká focení v Miami. Do Hodonína se ráda vrací za rodinou, svou budoucnost ale vidí spíše někde ve světě.