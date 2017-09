Padla další překážka k novému stadionu za Lužánkami, projekt dostal EIA

O tom, že modernizace lužáneckého stadionu nemá významný vliv na životní prostředí, nově rozhodl krajský úřad. „Umístění záměru v dané lokalitě neohrozí životní prostředí a zdraví obyvatel a s umístěním v dané lokalitě lze souhlasit,“ píše se v rozhodnutí.

Projekt takhle daleko nikdy nebyl. „Zatím jde o postupné kroky. Za zlomové ale budu považovat, až stadion získá územní rozhodnutí, potažmo stavební povolení. Pak se projekt posune do fáze, kdy jej lze brát jako reálný,“ podotkl městský specialista na stavbu stadionu za Lužánkami Marek Fišer. To by se podle plánu mělo povést příští rok. „Deklarujeme rok 2018, což je reálné, pokud vše půjde podle plánu,“ dodal (psali jsme také zde).

Hluk by neměl být problém

Ačkoliv se mluví o modernizaci stadionu, jde v podstatě o novou stavbu. Vzhledem k jeho stavu, velkému množství závad a poruch, bude zdemolován a znovu postaven. Konkrétně v prostoru ulic Drobného a Sportovní severně od městského parku Lužánky - asi 150 metrů od obytné zástavby.

Hluk by ale zdejší bydlící trápit neměl. Vyplývá to z hlukové studie, která byla součástí rozhodnutí krajského úřadu. „Vzhledem k současné dopravní intenzitě na ulici Drobného je navýšení dopravy vlivem provozu stadionu z hlediska hluku zcela nevýznamné. Stadion bude zastřešený pouze částečně nad tribunami, hygienický dozor se tak na koncerty a sportovní utkání na stadionu nevztahuje. Rozhodovací pravomoc o pořádání akcí na stadionu bude mít město Brno,“ napsal autor studie Vladislav Fila ze společnosti Akusting.

Dopravu budou řídit policisté

Posuzovány byly i vlivy na dopravní infrastrukturu. V době konání sportovních nebo i jiných akcí se předpokládá 500 až 950 aut navíc, která se budou pohybovat v okolí stadionu. Toto množství aut by se ale mělo rozpadnout vždy asi během 20 minut.

Modernizace stadionu za Lužánkami stávající stadion bude zdemolován a postaven nový ve stávajícím rozsahu půdorysu, ale ve tvaru elipsy. Stadion bude tvořit 9 podlaží (8 nadzemních a 1 podzemní = parkoviště)



ve vyšších podlažích bude zázemí pro diváky, hráče, fotbalový klub a další služby. Bude tady i obchod, fitness, restaurace



tribuny budou pouze pro sedící diváky a jejich počet se sníží ze stávajících cca 40 tisíc diváků na 30 tisíc



plocha areálu bude 66 tisíc m2 (z toho zastavěná plocha 31 tisíc m2)



počet parkovacích stání (krytých v podzemním podlaží) bude 495 pro osobní automobily



„Předpokládá se přitom řízení dopravy příslušníky policie, a to i ve vztahu k intenzivním pohybům pěších. Tato situace je dopravně-organizačně zvládnutelná, docházelo k ní i za provozu původního stadionu,“ píše se v rozhodnutí podepsaném šéfem odboru životního prostředí krajského úřadu Františkem Havířem s odkazem na dlouhodobé zkušenosti města Brna s organizací hojně navštěvovaných akcí – například těmi konajícími se na fotbalovém stadionu v Srbské ulici, ohňostroji na Brněnské přehradě nebo veletržními akcemi.

Co se týče parkování, nový fotbalový stadion si vlastní „provozní“ parkovací potřeby řeší uvnitř areálu. Okolním subjektům mohou posloužit parkovací plochy ve víceúčelovém objektu u ulice Drobného. Pro fanoušky hostů je zajištěno stání pro 10 autobusů s přímým vstupem do sektoru hostů fotbalového stadionu. Pro hotel Boby centrum nebo plavecký stadion jsou ve výpočtu zachovány parkovací plochy současné či dokonce doplněné. Nový stadion nijak neomezí ani pěší nebo cyklistické trasy.