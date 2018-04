Unikátní sklepy na Znojemsku praskají, zkáza hrozí vínu i lidem

Denně lopatka drolícího se písku, zvenčí praskliny na zdech a uvnitř odpadaný pískovec ze stropu i stěn. Kus nedávno spadl i na archivní víno vinaře Petra Nejedlíka. Přišel tak o více než stovku lahví vína nevyčíslitelné hodnoty. Sklep má v Novém Šaldorfě u Znojma.

Zdejšímu malému údolí s necelými dvěma stovkami vinařských sklepů, z nichž některé jsou staré i 400 let, se říká Modré sklepy. Stojí totiž na dně třetihorního moře, které zde zanechalo namodralý pískovec. Jenže svah, na kterém sklepy stojí, podle vinařů ujíždí a sklepy se „hýbou“.

„Když se udělají praskliny u nás, jsou i u sousedů na stejném místě. Dělala se tady nová cesta, bagrovalo se, stavěly domy, je tu pořád nějaký provoz a svah to nezvládá. A nikomu se nechce řešit protiopatření, protože to zatím nikomu nespadlo na hlavu,“ míní Nejedlík.

Už před pěti lety přitom ve sklepě stahoval stěny a omítl je, protože se celý sklep posouval.

V podzemí hrozí zranění nebo smrt, stojí v posudku

Podle dalšího vinaře Rostislava Koníčka staršího někteří problém bagatelizují a svádějí ho na stáří a nedostatečné větrání sklepů. Trhliny se přitom objevují i na „nových“ sklípcích z 80. let minulého století.

„I ty starší dvě stě let se ale zachovaly v dobrém stavu až do rekonstrukce vozovky v roce 2000 a položení nových inženýrských sítí v bezprostřední blízkosti sklepů,“ popisuje Koníček s tím, že se bojí sesunu, jako se to stalo třeba v Dolních Věstonicích. „Teď je míč na straně úřadů,“ dodává.

Po oné rekonstrukci silnice se hromadně objevily poruchy na stěnách osmi lisoven. Loni v létě si vinaři nechali udělat posudek od špičkového odborníka na geotechniku Ivana Vaníčka z ČVUT Praha. Ten poukazuje i na trhliny na vozovce nebo částečně propadlé nadloží jednoho sklepa.

„Lisovny a podzemní části sklepů jsou velmi citlivé na otřesy a vibrace způsobené dopravou či stavební činností. U podzemních částí odpadem horniny hrozí riziko zranění či usmrcení lidí pohybujících se ve sklepech,“ stojí v posudku, který má MF DNES k dispozici.

A kromě sledování a dokumentace trhlin Vaníček doporučuje na silnici vedoucí kolem sklepů, které se říká Na staré cestě, zakázat vjezd těžké techniky a povolit maximálně dvacetikilometrovou rychlost.

V současné době tady platí třicítka, ale těžká technika zakázána není i proto, že tudy jezdí zemědělci.

Podle starosty Šaldorfa se prostě sklepy z pískovce, prostoupeného vrstvami modrošedého jílu, drolí. Chodby vznikly po těžbě písku a mnohé z nich kdysi JZD využívalo k uskladnění brambor a zeleniny. Řada z nich má za sebou radikální přestavbu - zaklenutí.

„Tyto zaklenuté chodby žádné poruchy nevykazují. Ty nezaklenuté zřejmě ano. Důvodem může být špatné odvětrání, problém s dešťovou vodou, necitlivé přestavby lisoven, značné stáří a bůhví co ještě. Mezi původní sklepy patří i ten, ve kterém údajně došlo ke spadu písku a rozbití lahví s vínem,“ poukázal starosta Dalibor Dočekal.

V úterý do Šaldorfu povolal geologa z brněnské SG Geotechniky Jana Mrázka. Ten problém praskajících sklepů označil za nafouknutý.

Co se týče Nejedlíkova sklepa, odpadnutí pískovce podle něj souvisí spíše než s aktuální výstavbou nedalekého parkoviště se stavem sklepa a provozem na silnici nad ním. „Jde o nezajištěné důlní dílo, které časem změnilo svůj účel, a nelze se divit, že se stav chodeb mění,“ napsal Mrázek starostovi. I on ale doporučuje inženýrsko-geologický i stavebně-technický posudek.

Přímo nad sklepy nesmějí jezdit auta nad dvě tuny. „Cesty jsou úzké, jen částečně zpevněné a průjezd je omezen ocelovými sloupy. Neumím si představit, že by tady někdo dokázal projet rychleji než dvacítkou třicítkou,“ dodal starosta.

Starosta vs. vinaři Spor mezi šaldorfskými vinaři a starostou Daliborem Dočekalem se rozhořel před deseti lety kvůli pozemkům, které mu částečně patřily – z pole se tehdy staly stavební parcely pro budoucí satelitní městečko. Vinaři tvrdili, že první muž města při změně územního plánu představil jiný záměr, než o jakém pak zastupitelstvo hlasovalo. Původní zápis ze zastupitelstva z roku 2008 mluvil o „vesnické stavbě spojené se zemědělskou činností, něco jako hospodářský objekt“ – tedy v jednotném čísle. Později se ale hlasovalo o „změně územního plánu na bydlení vesnického charakteru s velkými užitkovými zahradami“ – tedy v čísle množném. Vinaři byli přesvědčeni, že zastupitelé nevěděli, o čem hlasují. Vyšetřovala to policie a případ se dostal k soudu. Vinaři ale spor prohráli. Starosta později pozemky prodal a dnes žádné nemá. Vinařům vadí, že sítě satelitního městečka povedou jen pár metrů od sklepů a že nově postavené domy zastíní výhled na Konice.

Už několik let také v sousedství proslulých Modrých sklepů platí plány na výstavbu dvaceti rodinných domů. A jediná příjezdová cesta k nim bude právě po silnici Na staré cestě. Domy také bude nutné napojit na vodovod a kanalizaci a sítě povedou v silnici v bezprostřední blízkosti lisoven pěti sklepů.

„Už sama myšlenka výstavby domů k bydlení v přímé blízkosti této mimořádně cenné lokality vinných sklepů je scestná a hloupá. Nicméně i soudem bylo odvolání vinařů proti výstavbě zamítnuto a hlas veřejnosti byl natolik slabý, že vedení obce, investory ani majitele pozemků nepřesvědčil o tom, jak obrovskou chybu dělají, když upřednostňují výstavbu před tak cenným historickým a kulturním dědictvím,“ poukazuje další vinař a zastupitel Bronislav Mikulášek.

Za příklad dává blízké Rakousko či sousední obce, kde si sklepy chrání a hýčkají, byť jsou také soukromým majetkem.

Podle Mikuláška navíc s naplánovanou výstavbou vyvstaly otázky, na které se nikomu nechce odpovídat a které nepochybně v budoucnu nastanou, třeba kdo v čí prospěch bude řešit případné spory bydlící versus majitelé sklepů se svými hosty ohledně nočního klidu nebo kdo bude zodpovídat za případné sesuvy nebo škody na majetku.

Zatím ale šaldorfské sklepy dál vítají návštěvníky bez omezení, například tento víkend se tady koná Festival otevřených sklepů.