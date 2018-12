Na nedotažené rezidentní parkování v Brně doplácejí hotely i divadla

Do budoucna se tak například může stát, že Brňané přijdou o představení Báry Hrzánové Hrdý Budžes v Divadle Bolka Polívky, přestože je stále vyprodané. Hrzánová už totiž kvůli „nevyladěnému“ rezidentnímu parkování dostala dvě pokuty za porušení zákazu vjezdu do centra, ačkoliv byla v divadle ohlášená a její auto zadané do systému.

Stejně dopadla i dodávka patřící k představení Mindgame s další hereckou hvězdou Miroslavem Etzlerem. Jen proto, že na místo dorazila o deset minut dříve, než měla avizovaný příjezd.

„Nejsem proti rezidentnímu parkování, ale tohle je jako z románu Franze Kafky. Měli jsme domluvu s městem, že bude tolerovat půl hodiny, než se značka zadá do systému, protože příjezdy se nedají přesně naprogramovat. Jenže po 8. říjnu začaly chodit obsílky,“ postěžoval si ředitel Divadla Bolka Polívky Ondřej Chalupský.

Podle něj je problém v tom, že nefungují kamery, které měly vjezd do centra kontrolovat. Ty by vyfiltrovaly případy, kdy auta přijedou o něco dřív, zatímco strážníci poznají akorát to, že někdo není zaregistrovaný, a údaje odešlou magistrátu.

„Důsledkem jsou pokuty, které jsou velmi nepříjemné pro nás i pro umělce,“ dodal ředitel.

Hledá se tolerantní řešení

Podobně jsou na tom i provozovatelé luxusních hotelů v centru, jako jsou Grandezza, Barceló, Grand, Slavia či Royal Ricc.

„Vánoce a konec roku patří ke špičkám sezony. Stačí napsat na Booking.com (populární web o ubytování, pozn. red.), že se tu rozdávají pokuty, a bude to pro hoteliéry likvidující,“ tvrdí právní zástupce hotelů i Divadla Bolka Polívky Zdeněk Joukl.

Minulý týden proto vyvolal schůzku se zástupci magistrátu a městské policie. Všichni věří, že co nejdříve dosáhnou dohody.

„Systém byl nedotažený a špatně načasovaný. My teď řešíme, co s tím. Ohledně pokut hotelům a divadlu hledáme tolerantní východisko v rámci zákona a technických možností,“ poznamenal radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Naopak pokutu na základě údajů monitorovacích aut doposud nedostal nikoho.

Vozidla s kamerami na střeše jezdí a snímají registrační značky, data odcházejí do systému a městská policie následně ověřené přestupky posílá na magistrát. Jenže obsílka zatím nikomu nedorazila.

„Je nutné důsledně ověřit správnost všech podkladů,“ zdůvodnila Zuzana Šrámková z tiskového odboru magistrátu.

Data se kontrolují až od listopadu, přestože rezidentní parkování v historickém centru začalo platit už na začátku září. Co bude s posbíranými snímky z aut za září a říjen, není jasné. Je možné, že nic.

„Nechci rozdávat pokuty v pilotní fázi systému,“ prohlásil Kratochvíl. A ta bude trvat nejméně do konce roku.

Nová vize už příští středu

Problém zákazů vjezdu a zatím nefungujících kamer je dědictvím už první fáze rezidentního parkování. Druhá vlna se po třech oblastech rozlila od 1. listopadu v oblasti ohraničené ulicemi Údolní, Kotlářskou, Pionýrskou, Traubovou, Milady Horákové a Koliště.

Žaloba zamítnuta Krajský soud v Brně ve čtvrtek zamítl jednu z žalob politického hnutí Slušní lidé proti systému rezidentního parkování v Brně. Podle soudu zvolený způsob regulace dopravy není excesivní či nijak násilný a nejde ani o žádné drastické omezení dostupnosti centra, jak v žalobě uváděli Slušní lidé. Krajský soud bude rozhodovat ještě o dalších dvou návrzích hnutí.

Lidé, kteří bydlí za hranicí zón, jsou zoufalí. Auta nerezidentů totiž nyní stojí u jejich domovů. A to platí také pro ulice Brna-střed, kam modré čáry nedosáhly, pro Královo Pole nebo část Černých Polí, jež spadají pod Brno-sever. Parkují tam studenti či lidé, kteří pracují v centru.

„Chybí odstavná parkoviště. Nemají tak jinou možnost. Je potřeba to řešit. Studentům by pomohlo, kdyby je vysoké školy nechaly parkovat ve svých areálech,“ domnívá se například Jan Mandát, radní pro dopravu na Brně-střed (zvolen za ODS a Svobodné).

„Denně dostávám e-maily, že situace v Králově Poli se rapidně zhoršila, například ve Štefánikově, Staňkově, Hrnčířské nebo Střední ulici,“ potvrdila starostka Králova Pole Karin Karasová (ANO).

Je proto pro urychlené zavedení modrých zón. „Je škoda, že rozšíření bylo pozastavené. Mysleli jsme, že projekt spustíme už v příštím roce, ale teď nemáme informace,“ dodala.

Ty by měly zaznít příští středu po jednání městské rady. „Chci předložit první prezentaci, jak by mohl systém rezidentního parkování vypadat. Připadá mi jednoduchý a srozumitelný,“ řekl Kratochvíl.