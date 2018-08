Pití pod kontrolou. Brno jako první v republice zřídí mokré centrum

Unikátní způsob, jak dostat z ulic notoriky, kteří posedávají nebo polehávají na lavičkách kolem vlakového nádraží, na Mendlově náměstí nebo na Staré Osadě, chce vyzkoušet brněnská radnice.

V rámci sociálních služeb chce zřídit místo, kam by si tito lidé přes den mohli přijít vypít svou „dávku“ alkoholu, umýt se nebo vyřešit svoje zdravotní a sociální problémy. Právě tato skupina se totiž ocitá kvůli alkoholu mimo sociální pomoc.

„Žádná charita ani azylové centrum je nepřijme, protože tam mohou být jen střízliví lidé a nesmí se tam konzumovat alkohol. A pak jim nezbude nic jiného než pít na ulici všem na očích. K tomu se vážou konflikty a potyčky, ke kterým pak musí vyjíždět policie a případně i záchranka,“ vysvětlil Pavel Nepustil, člen Platformy pro komplexní přístup k drogám a závislostem a jeden z tvůrců myšlenky.

V Česku by bylo zařízení tohoto typu vůbec první. Chystaná novinka, která vyvolala rozporuplné reakce, teprve získává obrysy. Zatím není jasné ani to, kde by centrum mělo být. Jisté však je, že klientům v něm nikdo nebude zakazovat alkohol. „Obecně nám jde o denní nízkoprahové centrum, kde by mohli tito lidé pobývat ve dne, kdy jsou nejvíc na očích,“ říká Veronika Fiedlerová, protidrogová koordinátorka z odboru sociálních věcí brněnského magistrátu.

Pivo a krabičák s sebou

Podle ní už centra tohoto typu po západní Evropě fungují a Brno z nich čerpá zkušenosti. Nejblíž je mu centrum Stern ve Vídni.

„Je otázka, jak to bude s konzumací alkoholu. V každém zařízení to mají jinak. Někde mohou klienti přijít opilí, ale nesmějí už dál pít. Jinde si mohou přinést nějaké nízkoalkoholické nápoje. A v některých centrech si dokonce mohou tyto nápoje koupit. My se asi přikloníme k variantě, že si budou moci něco v omezeném množství přinést s sebou, například pivo nebo krabicové víno,“ popsala Fiedlerová.

Chystané centrum je součástí Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2018–2021. Podle náměstka Matěje Hollana (Žít Brno), který má oblast na starosti, by bylo ideální, kdyby služba začala fungovat v letech 2020 až 2021.

„V pilotní fázi počítáme s kapacitou kolem 15 až 20 lidí. Pracovníci společnosti Podané ruce teď dělají terénní výzkum mezi bezdomovci a zjišťují, nakolik je o takové centrum zájem a jak by mělo vypadat. Hotový by měl být do konce roku,“ popsal Hollan. Od jeho závěrů se pak odvine kapacita centra a druh služeb, které by mělo poskytovat. A také to, kolik bude stát.

„Hrubé odhady jsou 4 až 5 milionů ročně. Budeme patrně muset pronajmout nějaký objekt, přizpůsobit ho a vybavit tím nejzákladnějším. Financovat to budeme z více zdrojů, jako tomu je u všech sociálních služeb. Tedy z města a ze sociálních programů,“ uvedl Hollan.

Nezisková společnost Podané ruce, která pomáhá lidem se závislostmi, se k projektu přihlásila jako realizátor. „Nikdo se do toho nehrnul, protože je to práce s velmi obtížnými klienty z hlediska sociálního i zdravotního, kteří nemají velkou motivaci něco měnit. Ale vzhledem k tomu, že se závislostmi zabýváme, bereme to jako naši povinnost,“ říká odborný ředitel společnosti Jiří Dolák. Podle něj je ale třeba program důkladně připravit, finančně ho zajistit a pečlivě vybrat místo, kde by zařízení mohlo být. „V každém případě by mělo být někde mimo bytovou zástavbu,“ upřesnil.

Do projektu budou zapojeni i strážníci. Ti problémy s opilými bezdomovci řeší denně. „Myšlenka nízkoprahového zařízení, které by tyto lidi dostalo z nejfrekventovanějších míst, může napomoci vylepšení situace,“ poznamenal mluvčí brněnské městské policie Pavel Šoba.

Nešpor je spíš pro, ODS proti

Podle jedné z nejuznávanějších českých kapacit v léčbě závislostí, pražského psychiatra Karla Nešpora, vyslalo Brno do světa sympatickou myšlenku. Organizátoři si ale budou muset poradit s některými úskalími. „Alkohol působí nejen zdravotní problémy, ale zvyšujte také riziko násilného chování. Bude proto třeba najít choulostivou rovnováhu mezi divokou anarchií a stanicí městské policie,“ podotkl Nešpor.

A nebude jednoduché lidi do nízkoprahového centra dostat. „Na nádraží lze ledacos ukrást, vyžebrat nebo najít, což ve zmíněném centru tak snadno nepůjde. To mu za hezkého počasí patrně ubere na přitažlivosti,“ míní Nešpor.

I když se novinka teprve rodí, už dnes naráží na pochybnosti. „To nebude fungovat. Chybí tu princip zásluhovosti. Člověk by měl za to, že mu někdo něco dává, ukázat aspoň snahu, že se sebou chce něco dělat. Je to jeden z dalších brněnských experimentů,“ míní například šéf brněnské ODS Robert Kerndl.

Oliver Pospíšil z ČSSD je smířlivější. „Město by mělo vyzkoušet každou možnost, jak dostat opilé bezdomovce z ulic. Otázka je, nakolik se bezdomovcům do tohoto centra bude chtít. Ale v kombinaci s přitvrzením vyhlášky o zákazu pití alkoholu mi to připadá možné,“ reagoval.