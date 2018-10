Slibovali nákup moravského vína za sto milionů, pak se Číňané odmlčeli

Za tři roky měli Číňané nakoupit moravské víno za sto milionů korun. Sliboval to alespoň čínský importér potravin a vína Beijing Ershang Group, když s exhejtmanem Michalem Haškem podepisovali společné memorandum.

Jenže po téměř třech letech se memorandum, které Hašek označoval za „významný dokument pro jižní Moravu, ale i celou republiku“, jeví jako bezcenné. Zmiňovaný importér nevyvezl ani lahev. A s českou stranou navíc úplně přestal komunikovat.

„Vazby s Beijing Ershang Group skutečně ustaly. Zůstalo u memoranda, které bylo pouze jakýmsi projevem dobré vůle. Žádnou skutečnou smlouvou ale tyto aktivity dovršeny nebyly,“ říká diplomaticky Jaroslav Machovec, šéf Vinařského fondu, za který Michal Hašek jako tehdejší předseda dozorčí rady memorandum podepisoval.

Beijing Ershang Group v něm deklarovala, že do Číny vyveze moravské víno v hodnotě až čtyř milionů eur. O necelý rok později proto moravští vinaři do Číny poslali první vzorky vína, ze kterých mohla čínská společnost vybírat. A tím veškerý kontakt končí.

„Zcela se odmlčeli a na moje e-maily nereagují,“ potvrdila Liana Hrabálková z bořetického vinařství Ludwig, které i přesto do Číny částečně prorazilo. Z tuzemska tam vyváží vůbec nejvíc vína, ročně v objemu zhruba dvaceti lodních kontejnerů. V Číně už mají čtyři importéry. Snažit se ale musí hlavně sami.

Vůbec netuší, co je Česká republika

Podle údajů Českého statistického úřadu od doby podepsání memoranda do Číny doputovalo víno za zhruba 20 milionů korun. Tedy pouhá pětina toho, co memorandum slibovalo. Každoročně však počet vyvezených lahví stoupá.

„Žádné memorandum na to ale vliv nemá,“ míní Daniel Smola, šéf marketingu vinařství Lahofer, které se jako jedno z mála na složitém čínském trhu pomalu usazuje. „Pracujeme na tom dlouhodobě. Věřím tomu, že je to jen díky práci našeho exportéra z České republiky, který v Číně navštěvuje všechny vinařské veletrhy a podobné akce a intenzivně se snaží naše víno prodávat,“ vysvětluje s tím, že Lahofer do Číny vyveze ročně zhruba 15 tisíc lahví.

Chtěli by víc, ale prosadit se na zdejším trhu není vůbec snadné. „Velký problém je totiž už to, že Číňané vůbec nevědí, co je Česká republika. I když to vysvětlíme distributorovi, ten má pak problém vysvětlit to prodejcům a ti pak koncovému zákazníkovi. To je dlouhatánský řetězec, ve kterém nikdo nemá povědomí o tom, že v České republice se dělá dobré víno,“ podotýká Smola.

I to se ale podle Liany Hrabálkové, jež je zároveň viceprezidentkou Svazu vinařů ČR, postupně lepší. „Už jim nemusíme vysvětlovat, že máme vinohrady mezi Vídní a Frankfurtem,“ říká s nadsázkou marketingová ředitelka vinařství Ludwig, které je pravidelným účastníkem čínských veletrhů.

Nejlepším „promotérem“ je prezident

Znovu tam zamíří v listopadu. Českou republiku bude reprezentovat na importně-exportním veletrhu na novém výstavišti v Šanghaji.

Odcestovat by tam měl i český prezident Miloš Zeman. Podle Hrabálkové je právě on nejlepším „promotérem“ českého vína. Číňané totiž s oblibou následují VIP vzory.

„Pokud se Číňané dozvědí, že naše víno přivezl český prezident vládním speciálem nebo že se pilo na večeři při státní návštěvě čínského prezidenta v Praze, pak je okamžitě vyprodáno,“ poznamenala Hrabálková.

Právě politická linka podle ní vinařům pootevřela dveře na čínský trh. Nahrává jim obecně proexportní politika, kterou zde Česká republika vede.

Do Číny pronikají zatím především vína červená, to je totiž barva štěstí a úspěchu. Ve velkoměstech typu Šanghaje se postupně začínají prosazovat i vína růžová, bílé je zatím v pozadí.