VIDEO: Černá Hora si může oddechnout, přes důležitý most se opět jezdí

Most je pro řidiče důležitý, protože se nachází na hlavním tahu z Brna na Svitavy. Jeho znovuotevřením si oddychne Černá Hora, kudy vedla objízdná trasa, denně tam projely tisíce aut.

„Jsem rád, že jsme dodrželi slovo a stihli stavbu mostu během jediné sezony a lidem od aut ulevili. Technická životnost mostu je sto let,“ uvedl pro ČTK mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Stavba nového mostu začala na jaře a vyšla na 64 milionů korun. Původní byl v havarijním stavu. ŘSD na to přišlo loni v červenci. Na podzim a v zimě bylo možné jezdit po starém mostu alespoň v jednom směru, protože ho silničáři podepřeli.

Objížďka pak změnila život obyvatelům městyse. Rušná silnice rozdělila obec na dvě části, Černá Hora musela v září oželet i oblíbenou Pivní pouť.

„Bydlím hned u cesty. Co tudy vede objížďka, neotvírám okna do silnice. Silnici se snažím přecházet co nejmíň, na přechod je to daleko,“ popsala v červenci MF DNES potíže jedna z místních seniorek (viz Dopravní peklo bez důležitého mostu, už rok trpí lidé i domy).

Silničáři se příští rok k mostu vrátí, budou opravovat úsek od kruhového objezdu v Černé Hoře.