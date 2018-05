Na jihu Moravy silničáři opraví desítky mostů, řidiči však budou trpět

Když se vydáte po dálnici z Brna na Vyškov či Bratislavu, narazíte na opravy mostů. Sjedete-li na silnici I. třídy, čeká vás stejná situace třeba na novomlýnských nádržích nebo u Černé Hory na Blanensku, kde silničáři dokonce most zbořili a staví nový. Řidiči si letos ale neoddechnou ani na krajských silnicích II. a III. tříd.

Díky 304 milionům korun od státu se dělníci v červnu a přes prázdniny pustí do modernizace dvou desítek mostů po celé jižní Moravě. Celkově jich kraj opraví 45 - tedy v součtu i s těmi, které měl v plánu ještě před mimořádnou finanční injekcí. A na výraznější úpravy čekají také některé stavby ve správě Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

V kraji se tak v létě může místy zdát, že co most, to dopravní omezení. „Prioritou jsou pro nás zejména mosty v kategorii sedm, tedy v takzvaném havarijním stavu. Půjde třeba o nahrazení dvou mostů mezi Střelicemi a Ořechovem na Brněnsku nebo stavbu nových v Hostěrádkách či Holešíně,“ vyjmenoval některé plánované investice náměstek jihomoravského hejtmana pro dopravu Roman Hanák (ČSSD).

Z více než 1 100 mostů na jihomoravských silnicích II. a III. tříd jich je v havarijním stavu 29. Zatímco od roku 2016 do letoška se jejich počet snížil o čtyři, po plánovaných rozsáhlých rekonstrukcích jich má být méně než deset.

„Úplně všechny v té nejzávažnější kategorii letos opravit nemůžeme, protože k některým nejsou dosud zpracované projekty,“ vysvětlil náměstek.

Některé mosty musí zbourat

Že velká část krajských investic v dopravě míří právě do oprav mostů, není náhoda. Poté, co se loni v prosinci v Praze zřítila Trojská lávka, a ještě dříve silničáři odhalili katastrofální stav mostu u Černé Hory, začalo se o tématu mluvit. A zpozorněli i na hejtmanství.

Opravy mostů Blanensko

- most v Křtěnově

- dva mosty přes Bělou v Boskovicích

- most v Křtěnově - dva mosty přes Bělou v Boskovicích Brněnsko

- mezi Veverskou Bítýškou a Ostrovačicemi

- v Brně v Sokolově ulici

- přes Říčku v Kobylnicích

- přes Litavu u Žatčan

- přes potok Chrastová v Lomnici

- tři na trase Rajhrad - Pohořelice

- mezi Veverskou Bítýškou a Ostrovačicemi - v Brně v Sokolově ulici - přes Říčku v Kobylnicích - přes Litavu u Žatčan - přes potok Chrastová v Lomnici - tři na trase Rajhrad - Pohořelice Hodonínsko

- na silnici z Hodonína do Mutěnic

na silnici z Hodonína do Mutěnic Vyškovsko

- přes Litavu v Bučovicích a Hruškách

- přes potok ve Vážanech

- přes Litenčický potok u Brankovic a Nemochovic

přes Litavu v Bučovicích a Hruškách - přes potok ve Vážanech - přes Litenčický potok u Brankovic a Nemochovic Znojemsko

- ve Znojmě v Přímětické ulici

- přes potok v Kravsku

- přes Skaličku v Oleksovicích

„Asi od března nebo i dříve, nejspíš v reakci na pád lávky v Praze, tady udělali kontrolu, most zúžili a omezili vjezd vozidlům nad pět tun,“ sdělil starosta Křtěnova na Blanensku Pavel Bartoš (nez.). Předtím zde byl zákaz až nad 16 tun.

Právě most v obci, ve které bydlí zhruba dvě stovky obyvatel, také figuruje v plánech kraje. Rekonstrukce už tady ale stačit nebude, současný most dělníci začnou v červenci bourat a postaví nový.

Ani další práce za stovky milionů nebudou jen udržovací, které by se provozu na jižní Moravě nijak nedotkly. Chystané úpravy buď dopravu částečně omezí, nebo ji silničáři budou muset vést úplně jinudy, protože daný most zdemolují a vybudují zcela nový jako ve Křtěnově.

„Vždycky je to nějaká komplikace. Kde se bude bourat starý a stavět nový, tam se to bez celkové uzavírky samozřejmě neobejde. Konkrétní omezení ale domluvíme až se stavební firmou,“ podotkl Zdeněk Komůrka, ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

V Hodoníně se bojí dopravní katastrofy

Nejhorší varianty v podobě úplného uzavření se obávají třeba v Hodoníně, kde kraj chystá nejnákladnější investici, která se protáhne až do července příštího roku - v létě dělníci začnou za 66 milionů opravovat most přes silnici I. třídy na výpadovce z města směrem na Dubňany a Mutěnice.

„Pokud to zavřou celé, nastane katastrofa. Je to velmi frekventovaný most,“ uvedl místostarosta Jiří Janda (ČSSD). Konkrétní informace ale zatím nemá.

S demolicí a výstavbou nového mostu musejí počítat například v Bučovicích na Vyškovsku na vlastně jediné cestě do nedalekého Mouřínova. Řidiči nezbývá nic jiného než odbočit u nádraží, kde ale po několika stech metrech narazí na další komplikace - silničáři tam budou bourat zbytky jiného mostu.

K rekonstrukcím těch krajských se přidají i jihomoravské mosty ve správě ŘSD. „Na silnicích prvních tříd jich opravujeme desítky. Na jižní Moravě je to momentálně třeba modernizace mostů u královopolského nádraží v Brně nebo v Zastávce,“ uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová s tím, že v plánu na letošek jsou i mosty u Moravského Písku či na státní silnici v Branišovicích.

Demolice mostu v Černé Hoře