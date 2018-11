VIDEO: Po mostu přes Nové Mlýny se znovu jezdí, ale jen dvacítkou

15:57 , aktualizováno 15:57

Most přes Nové Mlýny je znovu průjezdný. Alespoň po provizorní konstrukci, kterou silničáři na most umisťovali od neděle a bude sloužit až do jara 2020. Auta na ní ovšem mohou jet jen rychlostí 20 kilometrů za hodinu.