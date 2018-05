Cesta z Brna do Vídně potrvá déle. Přes most auta pojedou kyvadlově

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v dubnu oznámilo, že most na frekventované silnici I/52 kvůli havarijnímu stavu zavře pro kamiony nad 13 tun. To vyděsilo představitele Břeclavi a Znojma, kteří se báli, že jejich už tak přetížená města ještě víc zahltí objíždějící nákladní vozidla.

Krajský úřad nakonec přišel s jiným řešením. Od této soboty se bude přes most za Pasohlávkami jezdit kyvadlově, dopravu budou řídit semafory.

„Udělali jsme statické přepočty a vyhodnotili, že pokud se nebudou kamiony potkávat současně v jednom poli, tak provoz můžeme zachovat. Kamiony svedeme doprostřed mostu,“ uvedl ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.

Na mostě tak vznikne jeden pruh široký čtyři a půl metru, po němž se bude jezdit rychlostí nanejvýš 40 kilometrů v hodině. Vozidla musejí zachovat rozestupy minimálně 25 metrů, takže na každém poli mostu bude maximálně jedno vozidlo.

„Znojmo ani Břeclav nemají plnohodnotný obchvat a jsem rád, že jsme našli řešení, které je nezatíží. Doufám, že řidiči, kteří budou trochu víc uvažovat, zůstanou na D2 a nebudou sjíždět z dálnice. Žádná oficiální objízdná trasa mostu nebude,“ poznamenal ministr dopravy Dan Ťok (ANO).

Ve hře je i úplné zavření mostu

Zatímco zmíněným městům se ulevilo, řidičům využívajícím hlavní tah na Vídeň přibudou vrásky. Cesta se totiž kvůli semaforům znatelně prodlouží. „Tento nepříznivý dopad bude eliminovat osazení inteligentního semaforu s detekcí kolon a s proměnným časováním,“ uvedl Jiří Klement z kanceláře jihomoravského hejtmana.

Opatření by mělo platit jeden rok, během nějž se silničáři chystají zároveň s omezením dopravy most opravovat. Zda se to povede, však není jisté.

„Pracujeme s několika variantami. Otázka je, jestli se v tom manipulačním prostoru dá, nebo nedá pracovat. Pokusíme se tam dopravu udržet, ale víc ukáže až následující měsíc nebo dva,“ upozornil Fiala.

„Buď most uzavřeme na šest měsíců a opravíme ho najednou, nebo tam bude rok nebo dva omezení. Je to otázka opatření versus čas versus peníze,“ podotkl.

Že je most ve špatném stavu, zjistili silničáři při diagnostice mapující situaci pro zbudování cyklostezky. Vyšlo najevo, že do konstrukce zatéká a ta koroduje. „Ukazuje se, že šetření na opravách má na mosty devastační charakter,“ konstatoval ministr Ťok.