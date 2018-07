Brno opět řeší peníze na MotoGP, do závodů přitom zbývají tři týdny

Problémy s dotacemi, dohady politiků a obří dluhy u promotérské společnosti Dorna. Tak to vypadalo ještě před třemi lety, kdy reálně hrozilo, že motocyklová Grand Prix se na brněnském Masarykově okruhu už nikdy nepojede. Nakonec vzaly pořádání závodu pod svá křídla Brno a Jihomoravský kraj, založily spolek a podepsaly smlouvu s Dornou až do roku 2020.

První ročník Velké ceny v novém formátu ještě doprovázely trable s pozdním prodejem vstupenek, ten loňský se už odjel bez problémů. Klid ale trval jen jeden rok. Důvěra, kterou si kraj s Brnem u promotéra opět vybudovaly, se nyní vytrácí. Důvod je stejný jako v minulosti – peníze.

Dorna totiž zatím nemá na účtu ani korunu za zalistovací poplatek, který pro letošek činí 110 milionů korun. „Do pátého června jsme měli poslat padesát procent z celkové částky,“ přiznal brněnský primátor Petr Vokřál (ANO).

Když promotér zjistil, že se tak nestalo, Brnu se ihned ozval a chtěl vědět proč. „Bohužel jsme opět u Dorny trochu ztratili důvěru. Snažil jsem se vše vysvětlit a věřím, že se mi podařilo je uklidnit,“ poznamenal primátor.

A měl co vysvětlovat. Pořadatelský spolek totiž poplatek ani poslat nemohl. Dosud totiž nemá na účtě všechny slíbené peníze, které mají letošní ročník Grand Prix pokrýt. Závod se přitom jede o prvním srpnovém víkendu, tedy už za necelé tři týdny. Přesto se stále čeká na dotaci z ministerstva školství. „Doufám, že peníze dostaneme každým dnem,“ věří Vokřál.

Obrat ministra Plagy

Jenže minulý týden přišla překvapující zpráva. Spolku „nepřistane“ očekávaných 70 milionů jako loni, ministerstvo na závod zatím odkleplo částku o 31 milionů nižší. „Snažil jsem se pana ministra několikrát přesvědčit, že nám to celou situaci kolem pořadatelství komplikuje, ale marně,“ řekl primátor.

Situace je paradoxní hlavně proto, že ministr školství Robert Plaga (ANO) je z Brna, a než naskočil do vyšší funkce, potkával se s Vokřálem na zasedání městského zastupitelstva. A tam také v minulosti hlasoval pro záchranu Grand Prix. Redakce MF DNES se jej snažila kontaktovat, nezvedal však telefon a na textovou zprávu nereagoval.

Z ministerstva tak k nižšímu příspěvku přišlo jen obecné vyjádření. „Žádosti byly posuzovány v souladu s metodikou vyhlášení programu a u jednotlivých akcí bylo na základě pravidel rozhodnuto o výši přidělené dotace. Její poskytnutí na zajištění MotoGP je spojeno s vydáním závazku veřejné služby,“ zněla reakce ministerstva školství.

Poslední věta je ve sdělení nejdůležitější. Peníze totiž podle Vokřála ministerstvo spolku nepokrátilo definitivně. Zbývající náklady prý proplatí, ale až zpětně po vyúčtování závodu. S tím počítá i jihomoravský hejtman Bohumil Šimek (ANO).

„Vzhledem k tomu, že tato akce je pod závazkem veřejné služby, předpokládám, že případný finanční deficit bude při závěrečném účtu ministerstvem nakonec dokryt. Kraj už dává dvacet milionů a zatím nepočítáme s tím, že bychom příspěvek navýšili,“ prohlásil hejtman.

Rozpočet MotoGP 2018 PŘÍJMY

Dotace od státu (zatím) 39 mil. Kč



Dotace od kraje 20 mil. Kč



Dotace od Brna 10 mil. Kč



Příjmy ze vstupného (odhad) 65 mil. Kč

Celkem 134 milionů Kč

VÝDAJE Zalistovací poplatek 110 mil. Kč



Nájem za okruh 25 mil. Kč



Další náklady 30 mil. Kč



Vyúčtování přitom není žádná novinka. Spolek jej předkládal i při předchozích dvou ročnících. A třeba za ten poslední ministerstvu vracel 2,5 milionu korun. Letos naopak musí doufat, že mu očekávanou ztrátu proplatí. Jistotu však nemá.

„Co ministerstvo školství vyhodnotí jako uznatelný náklad, to proplatí. Podle pravidel by to měly být všechny náklady, teoreticky jen u jednotek milionů by mohli úředníci naznat, že je neuznají,“ domnívá se primátor. Do příštích let se ale chce na dotaci lépe a především včas domluvit, aby závody nebyly ohroženy a Dorna se mohla na spolek spolehnout.

Postupu ministerstva se zpětným proplácením nerozumí ani Oliver Pospíšil, šéf opozičního klubu brněnských zastupitelů za ČSSD. „Chtěl bych znát pravý důvod, proč se k tomu ministerstvo rozhodlo,“ sdělil s tím, že řešením by podle něj nebylo ani zaplacení poplatku z rozpočtu města, v němž by díru zalepila následná dotace z ministerstva. „Peníze by se musely najít a schválit zastupiteli,“ dodal