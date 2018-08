Velkou cenu Brna odstartovaly tréninky, na okruh míří první fanoušci

Už v noci policejní hlídky procházely kempy poblíž okruhu, kde se postupně sjíždějí fanoušci.

„Ráno jsme provedli i pyrotechnickou prohlídku samotného areálu, kde se Velká cena Brna odehraje,“ informovali brněnští policisté.

Do bezpečnost dohlíží i strážníci, kteří zpřísnili hlídky především v okolí Masarykova okruhu, Žebětína a Bystrce.

„Dohled jsme posílili o dvě stě strážníků. Během závodního víkendu budou kontrolovat dopravu a předcházet kriminalitě,“ uvedl mluvčí Městské policie Brno Jakub Ghanem.

9.00 Moto3, 9.55 MotoGP, 10.55 Moto2 (vše 1. volné tréninky), 13.10 Moto3, 14.05 MotoGP, 15.05 Moto2 (vše 2. volné tréninky). 16.05 ADAC Junior Cup (1. kvalifikace), 17.45 ADAC Junior Cup (2. kvalifikace). Zítra: 9.00 Moto3, 9.55 MotoGP, 10.55 Moto2 (vše 3. volné tréninky). 12.35 Moto3 (kvalifikace), 13.30 MotoGP (4. kvalifikace), 14.10 MotoGP (1. kvalifikace), 14.35 MotoGP (2. kvalifikace), 15.05 Moto2 (kvalifikace). 16.30 ADAC Junior Cup (závod, 11 kol).

9.00 Moto3, 9.55 MotoGP, 10.55 Moto2 (vše 3. volné tréninky). 12.35 Moto3 (kvalifikace), 13.30 MotoGP (4. kvalifikace), 14.10 MotoGP (1. kvalifikace), 14.35 MotoGP (2. kvalifikace), 15.05 Moto2 (kvalifikace). 16.30 ADAC Junior Cup (závod, 11 kol). Neděle: 8.40 Moto3, 9.10 Moto2, 9.40 MotoGP (warm up). 11.00 Moto3 (závod,18 kol), 12.20 Moto2 (závod, 19 kol), 13.26 přelet stíhaček Gripen nad Masarykovým okruhem, 14.00 MotoGP (závod, 21 kol).

Ředitelství silnic a dálnic po dobu konání motocyklové Grand Prix kvůli plynulosti dopravy omezí běžnou údržbu komunikací, která by vyžadovala snížení počtu jízdních pruhů. Omezení údržby se týká dálnic D1, D2, D46 a D52, a to od pátku do neděle od 8 do 21 hodin.

Netýká se ale dlouhodobých uzavírek. Stále tak zůstává v platnosti i omezení na D1 kolem sjezdu k Masarykově okruhu 182 Kývalka. Při cestě od Prahy se tak řidiči ještě před omezením pro použití tohoto sjezdu nemají řadit do protisměrného pásu, při cestě z Brna se zase musí zavčas zařadit do pravého pruhu.

Kdo nechá auto doma nebo na odstavném parkovišti, může využít MHD. Od pátku do neděle budou pro návštěvníky zdarma jezdit autobusová linka 400 z Mendlova náměstí v intervalu podle potřeby od 2 do 30 minut a z kempu v Žebětíně k závodišti linka X (více zde).