Kalifornie, Balkán, Alpy. Experti radí, kam se vydat a na jaké motorce

Dvanáct vystavovatelů na Motosalonu, který na brněnském výstavišti začne ve čtvrtek, odpovídalo na dvě otázky:

1) Jakou destinaci byste zvolil pro pohodovou bezpečnou dovolenou na motocyklu nebo čtyřkolce a kam byste naopak vyrazil za adrenalinem?

2) Jaký stroj byste si vybral nebo doporučil na „cestu ke svobodě“?

1 Petr Krajča – BMW Motorrad

Motorkářsky zajímavé a velmi dobře dostupné třeba i na prodloužený víkend je Rakousko. Ze vzdálenějších destinací bych volil Rumunsko, které stále nabízí krásnou přírodu a jízdu mimo zpevněné cesty. Co se týče adrenalinu, takových destinací je bezpočet, nicméně na mém seznamu, kam bych se určitě chtěl dostat, je Kazachstán a Afrika. Afrika bohužel v současné době není moc bezpečná kvůli politické situaci, ale věřím, že se to časem změní a budu mít možnost se do Afriky podívat a celou si ji na motorce projet. To je takový můj dlouhodobý sen.

Každý vidí svou cestu ke svobodě trochu jinak. Pro někoho je to expedice do dalekých krajin, pro jiného adrenalinová jízda na okruhu nebo třeba projížďka s kamarády do nejbližší kavárny. Ať už je ta cesta ke svobodě jakákoli, pro každého máme na jeho cestu tu správnou motorku.

2 Radek Pulkrábek - D MOTO (DUCATI)

Rád bych se svezl i mimo Evropu. Láká mě Asie nebo Amerika. Ale pohodu na motorce si moc nedovedu představit. Snad na Ducati Multistrada 1200 Enduro. Co se týče adrenalinu, pokud by mě v Jižní Americe nehonil po silnici krokodýl, adrenalin hledám vždy na okruhu. Mám rád rychlé Brno, hravou Pannonii a rád bych se podíval do Itálie nebo Španělska.

Já cestuji na Ducati Scrambler. Loni to byl Icon 800, letos pojedu přes Alpy do Itálie na Ducati Scrambler 1100 Sport. Motorka je úžasně ovladatelná a mrštná v každém provozu. Jinak Ducati Multistrada je myslím obecně super cesťák se sportovnímy geny.

3 Adam Žert - Faber Moto s.r.o. (Piaggio, Vespa, Moto Guzzi)

Jsem poměrně vytížený pracovně a mám doma tři děti, takže i výlet na Karlštejn nebo Moravský kras je pro mne svátkem. Každopádně jestli bude víc času, vzal bych to do severní Itálie. Nabízí toho hodně na malém místě, dají se stihnout i Dolomity i Lago di Garda. Adrenalin? Přiznám se, že na motorce zatím vyhledávám více klid a relax než extrém. Dolce vita u mne vede. Každopádně pokukuju po Černé Hoře a Albánii. Kolega Kočař o tom básní a asi neodolám - vrcholky Durmitoru a kaňonem řeky Tary do okolí Skadarského jezera. Cestou bych si koupil domácí pršut, sýr a lahvinku neskutečného vína. V Albánii pak do hor za orly a nezapomenul bych sjet na jih k moři, kde je nespočet nádherných písečných pláží a teplé moře. Závodění nechávám na našem týmu Moto GP a jsem zvědavý, jak se jim letošní sezona povede.

Popravdě nejraději bych, aby už byla na trhu V85 od Moto Guzzi. To je motorka, na kterou se moc těším, až ji provětrám. Letos ale budu jezdit na Dorsoduru 900 od Aprilky. A na Vespě. Hodně. Je to takový generátor úsměvů a i cesta do práce se mění v něco, co mne denně nabíjí a přesvědčuje o tom, že dělám práci svých snů. Už jste viděli fotky nové barevné kombinace Yacht? Ta prázdninami voní na kilometry.

4 Petr Hubáček – HONDA Motor Europe Limited

Pokud bych chtěl dovolenou spjatou s motorkářským vyžitím, určitě bych volil jižní Španělsko. Krásné silnice, příjemné protředí, minimum automobilů, nádherná příroda a k tomu tolerantní shovívavá místní policie. Je zde také poměrně teplo nejméně 300 dnů v roce, dokonce i v lednu či únoru se teploty pohybují příznivě okolo 16 stupňů. Pro mne ideální motodovolená. Za adrenalinem by byl pro mne výlet buďto na Balkán nebo spíše do pobaltských zemí s vybranou partou přátel. V Pobaltí se dá i v dnešním moderním světě zažít kousek dobrodružství, objevit zajímavá místa, poznat tradiční život ještě nezasažený vymoženostmi doby. Zkrátka se dostat i o několik desítek let zpátky.

Pro mne by to byla jednoznačně Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports. Je to univerzální enduro vhodné jak na vozovky tak pro off-road vyžití, poradí si na silnici i mimo ni, je neuvěřitelně odolná a dosud nejlepší, na které jsem kdy jel.

5 Hans Zimmermann – YAMAHA

Jezdím často a rád do Skotska kvůli tamější přírodě a nádherným horským silničkám. Navíc je to jedna z mála zemí, kde si můžete s přáteli vyrazit na několikadenní trip do hor na šlapačce nebo na enduru. Co se týče adrenalinu, zažívám jej pravidelně v Dolomitech při přejezdech horských sedel. Každopádně ale doporučuji tam vyrazit mimo sezonu, kdy jsou silnice prázdnější.

Za mě osobně je takovým strojem naše novinka letošní sezony, Yamaha Tracer GT. Je to velmi pohodlný a praktický stroj, který se navíc řídí jako supermoto. Ideální bike nejen do alpských zatáček.

6 Miroslav Lacko – HUSQVARNA Motorcycles

Mám velmi rád teplo, moře a cesty přímo po pobřeží. Taky rád na dovolené mluvím anglicky, tudíž by moje ideální destinace byly například pobřežní cesty Kalifornie nebo Austrálie. V posledních letech se mi stále více líbí jízda mimo silnice a bez lidí. Právě proto je mým snem vyrazit s motorkou někam mimo civilizovanou Evropu. Do krajin, kde je jízda v terénu mnohem svobodnější.

Právě na takovou cestu za offroad dobrodružstvím by se výborně hodila Husqvarna 701 Enduro. Poslední skutečné enduro, které je schopné zvládnout asfaltové přesuny i náročnější terén.

7 Petr Majer – KAWASAKI ČR

Kdybych hledal klidnou destinaci, určitě by to bylo Španělsko. Jsou zde výborné klimatické podmínky, kvalitní cesty s minimem provozu, příjemné malé silničky a navíc je tu bezpečno. Pokud bych toužil po adrenalinové jízdě, pak se vypravím do Rumunska, do hor buď na motorce nebo na čtyřkolce. Adrenalin však zažívám i na vodním skútru, který mám opravdu rád.

Asi bych zvolil Ninju H2SX, protože je na ní velmi příjemné pohodlné svezení a jízdu ve dvou si opravdu užíváte. Umí být hodná, i když zároveň neskutečně rychlá, pokud jí k tomu dáte povel.

8 Tomáš Loukota - Magyar SUZUKI Corporation, branch office CR

Pro pohodovou dovolenou bych si zvolil výlet na ostrov Man na závod Tourist Trophy. Tato destinace by mi zároveň splňovala i nároky na dovolenou adrenalinovou.

V každém případě by to byla Suzuki a to konkrétněji Suzuki V-Strom 650 nebo 1000. Je to motocykl pro všestranné použití, pro komfortní cestování po silnicích i na nezpevněných cestách či dokonce v lehčím terénu.

9 Michal Fric – HARLEY-DAVIDSON Central Eastern Europe

Moc rád jezdím v Čechách, takže bych se snažil objet po hranicích celou Českou republiku. Tato trasa v sobě kombinuje zajímavé horské cesty a klidnější pasáže, jako jsou například na jižní Moravě. Za dobrodružstvím bych vyrazil asi do Alp. V loňském roce jsem měl možnost jezdit v italském Trentinu či o rok dříve ve švýcarských Alpách a byly to zážitky, na které se nezapomíná.

Určitě některý z našich touringů. Na těchto strojích jste hýčkáni nejen silným motorem a výbavou, která vám zaručí maximální pohodlí a komfort na delší cesty, ale i skvělým hudebním systémem.

10 Libor Nevima - NEVIMA GROUP s.r.o. (BENELLI, SYM)

Na motorce jezdím pravidelně a po celý rok, a to jak na cestě, tak v terénu. Pokud volím odpočinkovou jízdu, jezdím na své Benelli TRK 502 Traveller. Letošní dovolenou strávím se svými zákazníky, ale dnes již mohu říci, že především s kamarády z českého a slovenského Benelli klubu, s nimiž připravujeme společný trip do Norska. Je tam poklidný provoz, dlouhé vzdálenosti, pěkná příroda a spousta zatáček. Navíc se dá pohodlně spát přímo v přírodě pod stanem a nemusí se hledat kemp. Adrenalin? Minimálně jednou týdně jezdím na ostrých enduro a cross motocyklech. Nemusím za adrenalinem jezdit daleko, mám ho dostupný v okolí bydliště, kde je dostatek motokrosových a enduro tratí. Mým snem je vyrazit si na delší trip po Asii a především Mongolsku. Nesměle plánuji s několika zkušenými kamarády trip na naší novince - adventure motocyklu Benelli TRK 502 X.

Nemám o čem přemýšlet, na obě jízdy by to byly Benneli. Do Norska TRK 502 Traveller a do Asie TRK 502 X.

11 Radek Klimeš – DK auto-moto s.r.o. (TRIUMPH)

Je velmi složité vybrat ideální destinaci pro jízdu na motocyklu. Co jezdec, to názor i jiný styl jízdy. Někomu vyhovují kamenité cesty rumunských nebo italských hor, jinému zase asfalt Route 66, kde půl dne není třeba hnout řídítky. Konec konců i naše české silnice dokážou nabídnout rozmanité, adrenalinové zážitky, od klikaté okresky, až po odlehlá vojenská letiště, kde je možné v podstatě cokoli. A bezpečí? Bezpečno je vždy tam, kde se lidé řídí zdravým rozumem a nemají potřebu pouštět se do věcí, které jsou nad jejich síly.

Na cestu ke svobodě si každý z nás volí stroj podle svých představ. Co jednoho veze ke svobodě, může pro jiného znamenat hrubě svazující konzum a naopak. Pokud tedy někomu jako symbol svobody stačí sóĺo jízda s větrem ve tváři, patrně sáhne po ikonickém modelu Bobber. Ti, kteří hledají svobodu v utažených zatáčkách závodního okruhu s kolenem těsně nad asfaltem, budou patrně volit Street Triple, který své technologie dokonce postoupil závodním speciálům kategorie Moto2. Obecně vzato však cestu ke svobodě patrně nejvíce otevírají stroje kategorie Adventure. V tom případě z naší nabídky jednoznačně nová série motocyklů Tiger 800 a 1200.

12 Petr Veruněk - MSA Motor Sport Accessoires GmbH (Mondial)

Pro mne jsou nejbezpečnější a zároveň nejatraktivnější destinací Alpy, a to konkrétně na severu Itálie oblast Südtirol, tedy česky jižní Tyrolsko. Důvody pro to jsou jasné - naprosto skvělé silnice, perfektní zázemí od kempů přes penziony až po luxusní hotely, prostě jak kdo chce, tak bydlí. Je tu minimální kriminalita, velmi dobré zabezpečení lékařské služby v případě nouze. A ve většině případů malý provoz, tedy až na notoricky známé úseky, kde je opravdu provoz veliký. A ta panoramata. Adrenalinové vybití má různé podoby, za mně je to rozhodně jízda v terénu na ostrém enduru. A jako naprosto skvělá oblast se mně osobně jeví Chorvatsko, a to v zimních měsících. Je tu relativně teplo kolem 15 stupňů, je to blízko na dojezd, málo turistů, spíš žádní, a jsou zde skvělé terény, tedy hlavně kamenité. Nikde jsem ještě snad neviděl tolik druhů kamení a o adrenalin tady, tedy hlavně ve sjezdech, rozhodně nouze není.

Pokud by tou cestou ke svobodě měla být cesta kolem světa, nebo alespoň kolem dokola Evropy, tak rozhodně naši vlajkovou loď, maxiskútr Kymco AK 550i ABS. Spojuje to nejlepší z obou světů - komfort cestování na maxiskútru s ohromující dynamikou, která si nezadá s motocykly, a možnost sbalit se pro dva na dlouhou cestu. Vždyť celkový úložný prostor lze navýšit na více než 160 litrů.