Bitva na dráze skončila. Začaly tahanice o peníze, kdo MotoGP zaplatí

Při pondělním setkání brněnského primátora Petra Vokřála a jihomoravského hejtmana Bohumila Šimka (oba ANO) se závodníky Jakubem Kornfeilem a Karlem Abrahamem doznívala euforie z „Kubova“ bronzu.

Do harmonie chvály a díků za výkony jezdců i perfektní organizaci MotoGP v Brně se ale mísily i falešné tóny. Stále totiž není jasné, jak dopadne financování letošního ročníku, a už vůbec není zřejmé, jak budou vypadat ty příští.

A to i přes fakt, že pořadatelský Spolek pro GP, tvořený městem a krajem, má s promotérskou společností Dorna smlouvu na pět ročníků. A zatím se jely pouze tři. „Akce v Brně je velmi tradičním závodem v sezoně, pro MotoGP i pro Dornu je klíčové tady být,“ naznačil po závodě Ignacio Sagnier z promotérské společnosti.

Ohledně plateb z Brna ale Dorna znovu zažívá pořádné nervy. Až v první den závodu na kontě spolku přistálo 39 milionů korun od státu z původně požadované stovky.

Ve vzduchu visí hlavně zbytek peněz na zalistovací poplatek ve výši 110 milionů korun, na který už dříve Brno přispělo deseti a kraj dalšími dvaceti miliony. Politici se tak chystají na boj o doplacení akce.

Vokřál: Metodika je jasná. Ministestvo nám mělo poslat 70 milionů

„V první řadě se budu ptát, jak na ministerstvu došli k číslu 39 milionů, protože metodika přidělování dotace je jasně daná a podle ní bychom měli dostat minimálně 70 milionů jako loni. Už dva roky mluvíme o tom, že tyto významné akce pro stát by měly mít svoji kapitolu v rozpočtu, abychom si ušetřili nervy. Dorna jasně řekla, že s námi počítá, ale my jí nejsme schopní v tuto chvíli k budoucímu financování nic říct,“ posteskl si primátor Vokřál.

Návštěvnost 187 tisíc návštěvnických vstupů letos napočítali organizátoři – o šest tisíc méně než loni.

Spolek se teď pustí do sčítání příjmů a fakturování. V září nebo říjnu chce pak předložit konečný účet státu. A ten by se měl podle Vokřála k případnému doplatku přihlásit. Už z titulu toho, že akci zařadil do režimu služby obecného hospodářského zájmu.

Na základě hodnoticích kritérií spolek věří, že stát by měl přidat zhruba 30 milionů korun. Právě k tomu se ale ministerstvo školství nemá a ústy svého náměstka Karla Kováře poslalo do Brna vzkaz, že víc nedá a peníze vlastně ani nemá. „Je to konečná částka,“ potvrdil již dříve Kovář.

Přidat ze svého se Brnu ani kraji nechce

Brno i kraj se ale shodují, že pokud by měly nějaké další peníze přidat, celé manko rozhodně nepokryjí. „Je to na zvážení, ale půjde řádově o jednotky milionů,“ poznamenal hejtman Šimek.

A platit se nechce ani městu. „V dotačním programu byl dostatek peněz i na MotoGP. Jestli tam už z nějakého důvodu nejsou, je to proti pravidlům, která si samo ministerstvo stanovilo,“ prohlásil Vokřál.

Ten si stojí za tím, že by se stát měl k zalistovacímu poplatku přihlásit dlouhodobě. „Nic víc nechceme a vlastně ani nepotřebujeme. Jedině tak můžeme začít vyjednávat s Dornou o prodloužení smlouvy. Ostatní věci jsme schopní pokrýt ze vstupného,“ doplnil Vokřál.

Kritéria dotace pro MotoGP Spolek pořádající MotoGP požádal ministerstvo školství o 100 milionů korun. Závod je zařazený v programu Významné sportovní akce, který se řídí následujícími kritérii (každý bod = 1 milion korun): 1) Desátý a vyšší ročník (letošní MotoGP je 49. ročník) – 10 bodů 2) Účast 100 a více jednotlivců či 13 a více zemí (113 závodníků z 21 zemí) – 10 bodů 3) Návštěvnost 10 tisíc a více (letos 187 tisíc) – 10 bodů 4) Spolufinancování aspoň 40 % rozpočtu akce (splňuje) – 10 bodů 5) Finanční přínos pro stát (podle odborné analýzy 150 až 200 milionů korun) – 10 bodů 6) Česká reprezentace (letos třetí místo pro Jakuba Kornfeila v kategorii Moto3) – určí komise Závěr spolku: MotoGP by jistě měla získat minimálně 50 bodů, další náleží za zpracování žádosti.

V příjmech podle něj nehraje zásadní roli ani fakt, že přišlo 187 tisíc diváků, o šest tisíc méně než loni. „Účetně budeme plus minus na stejných číslech,“ míní Vokřál.

Počet diváků si ostatně pochvaluje také Dorna. „Návštěva jasně dokumentuje, jak velký byl zájem fanoušků. A za důležité opravdu považujeme, že do Brna dojeli příznivci z celé Evropy. Pro nás je klíčové, že si lidé mohou udělat svoje plány už v prosinci na další prázdniny, naplánovat si výlety, jet do Česka a Rakouska, vyrazit za závody,“ zhodnotil Sagnier.

Podle tajemníka pořadatelského spolku Adama Svobody nelze snadno určit, proč letos dorazilo méně lidí.

„O příčinách můžeme jen spekulovat. Jestli zasáhl letošní návrat superbiků na okruh, případně to, že závod na německém Sachsenringu se jel o dva týdny blíž tomu našemu a v Rakousku se jede hned příští týden. Vytvořil se tak trojblok geograficky blízkých závodů během jednoho měsíce,“ uvedl Svoboda.

Příští rok by ale v tomhle ohledu mělo být lépe. „Před brněnským závodem je delší přestávka, takže lidé budou natěšení,“ doplnil.

