MotoGP v Brně už za měsíc, fanoušci můžou ještě koupit zvýhodněné vstupné

17:37 , aktualizováno 17:37

Až do soboty mají motocykloví fanoušci šanci koupit na Grand Prix České republiky v Brně zvýhodněné vstupenky. Pospíšit by si měli především ti, kdo se chtějí podívat do Paddocku a boxové uličky. Závody se uskuteční první srpnový víkend.