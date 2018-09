Developer chce v Brně nový mrakodrap, proti jsou místní i architekt města

Na adrese Lidická 77 naproti brněnskému parku Lužánky v současnosti stojí třípodlažní dům, za kterým se nachází obdélníkový pozemek s parkovištěm, kůlnami a zahradou. V budoucnu by však místo mohlo vypadat zcela jinak.

Uprostřed bloku v ulicích Lidická, Kotlářská, Bayerova a Burešova developer Tomi invest plánuje postavit obří kolos. Tři nízká předsazená patra obsadí kancelářemi, za nim pak vyroste 80 metrů vysoká obytná věž s patnáctimetrovým stožárem na vrcholu.

Ve věži plánuje 177 bytů, vzadu ve dvoře by byly garáže s dvěma podzemními a jedním nadzemním podlažím. A na jeho střeše vyroste park.

Za návrhem stojí brněnská architektonická kancelář A Plus, která navrhla třeba kampus Masarykovy univerzity v Bohunicích. Pokud projde také podoba mrakodrapu v Lidické ulici, stane se třetí nejvyšší budovou v Brně – po AZ Toweru a Spielberk Toweru B.

Jenže v tom je právě háček. Plánovaný projekt vzbuzuje kontroverze svou výškou a umístěním do klasického obytného bloku. Nový mrakodrap by byl ještě o 30 metrů vyšší než blízký věžový dům Rezidence Lužánky, který má 15 pater.

Městský architekt: Mezi bytovky se taková stavba nehodí

„Část ulice Lidická je vhodná pro stavbu vyšších bytových domů s výhledem do lužáneckého parku. Ty ale musí mít přiměřené měřítko, jako třeba právě Rezidence Lužánky. Navržená budova neodpovídá charakteru okolní zástavby. Zcela by dominovala této části Brna,“ prohlásil hlavní architekt města Brna Michal Sedláček.

„Umístění takového domu se do centra města zkrátka nehodí. Stát by mohl třeba v Heršpické ulici, což je lokalita vhodná pro výškové objekty,“ doplnil. Ostatně právě tam stojí i AZ Tower, nejvyšší budova v České republice.

Se Sedláčkem souhlasí i další odborníci, třeba architekt Maximilian Wittmann z ústavu urbanismu Vysokého učení technického v Brně.

„Stávající blok představuje pěknou, zachovalou historickou strukturu s ustálenou výškovou hladinou. Myslím si, že je zcela nežádoucí ho doplňovat tak extrémní budovou,“ přidal se Wittmann.

Mrakodrap zapadne mezi ostatní domy, tvrdí developer

Jenže developer si stojí za svým plánem. „Kolem centrálního brněnského parku by měly vzniknout stavby, které budou dominantou města. V Lidické ulici jsou domy ze čtyřicátých let a jsou v katastrofickém stavu. Jde o hlavní brněnský bulvár, nejdelší a nejširší, tak kde jinde by měly výškové stavby vyrůst?“ ptá se jednatel společnosti Tomi invest Miroslav Kachlík.

A tvrdí, že mrakodrap do bloku zapadne. „Budova bude odstoupená od kraje a naopak z pohledu ulice ji dorovná sedm metrů vysoká část s kancelářemi,“ popsal Kachlík.

Každopádně o záměru, který by výrazně změnil tvář Lidické ulice a jejího okolí, většina obyvatel bloku nic netuší.

„Developer s námi nejednal. Ale i kdyby ano, se stavbou nesouhlasím, hlavně proto, že bychom přišli o stromy na dvorku,“ uvedla majitelka jednoho z bytů Hana Vlková s tím, že mezi tamní zelení jsou i desetimetrové platany.

Ve svém postoji není sama. „Bydlím v přízemí a z okna se dívám do zahrady. Už tak tady mám málo slunečního světla, a co bude, když mi před okny postaví garáž?“ doplnila ji Vlasta Hudcová, nájemnice z protějšího domu v Bayerově ulici.

Proti mrakodrapu lidé sepisují petici

Protestní akci zahájila Gabriela Strögerová, manželka majitele domu, který se nachází na adrese Lidická 75.

„Oceňujeme bydlení v prostředí, jež se utvářelo v souladu s přírodou, se zahradami ve vnitrobloku, nikoliv podle předimenzovaných potřeb parkování a betonových ploch,“ shrnula svůj postoj žena, která spolu se Stranou zelených spustila proti projektu petici.

Nejvyšší obyvatelné budovy v České republice Název Počet pater Výška střechy Nejvyšší bod AZ Tower (Brno) 30 111 116 City Tower (Praha) 27 109 116 City Empiria (Praha) 27 104 132 V Tower (Praha) 30 103,9 103,9 SHD Komes (Most) 23 96 100 Rezidence Eliška (Praha) 25 93,6 93,6 Hotel International (Praha) 16 88 89 Spielberk Tower B (Brno) 21 85 85

Developer však slibuje, že plánovaný park na střeše garáží zaniklou zahradu více než nahradí. „Ta zahrada už není ani zahradou. Dětské hřiště s porostem je až v zadní části, ve zbytku plochy dvora je parkoviště a kůlny. Lidé o výhled do zeleně nepřijdou, protože na střeše garáží znovu vysadíme stromy,“ vysvětlil Kachlík.

A odráží i výtky na případný nedostatek slunečního světla. „Stavba je navržená tak, aby její výška nikomu nevadila. Počítáme s tím, že ji slunce bude obcházet z levé strany a nebude tak stínit domům v bloku,“ ujistil Kachlík s tím, že je otevřený diskusi a kompromisu, pokud se zachová charakter budovy. Se zbylými majiteli chystá jednání v následujících týdnech.

Ne všichni jsou však proti výstavbě. „Nové byty jsou pro nové lidi. Staví se všude, proč zrovna tady by to mělo vadit. Je to skvělá lokalita, jestli má někdo vizi, směle do toho,“ myslí si další obyvatel Jiří Jahoda.

Budova je zatím v procesu přípravy. „Jsme ve fázi dokumentace pro územní řízení, pak požádáme o stavební povolení. To je rozhodující pro finální podobu půdorysu a výšky budovy,“ uvedl Kachlík.

Ander: Je to proti územnímu plánu

Protivníka má ale třeba i v dosavadním náměstkovi primátora pro rozvoj města Martinu Anderovi (Zelení). „Záměr takového rozsahu je jednoznačně za hranou toho, co územní plán povoluje,“ řekl Ander.

Ani s tím developer nesouhlasí. „Neprojektovali bychom takovou stavbu, kdybychom nebyli přesvědčení, že je v souladu s územním plánem a že máme šanci ji skutečně postavit,“ prohlásil Kachlík.

Otázkou zůstává, jaké dopady by měl nárůst nových obyvatel. „Zamýšlené množství bytů může výrazně negativně ovlivnit současnou dopravní situaci kolem parku Lužánky,“ upozornil urbanista Wittmann s tím, že by ji mohla naznačit studie dopravní obslužnosti Lidické ulice.