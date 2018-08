Mucholapkárna přežila čínské padělky i požár, který způsobil zaměstnanec

Když Libor Moudrý odhrne rolety ve své pracovně, naskytne se mu zajímavý výhled. Vidí na řady rotujících strojů, které za den vyrobí až 340 tisíc mucholapek.

Firmu v 90. letech zachránil před krachem, ubránil ji i před čínskými plagiáty a továrna přežila rozsáhlý požár. Nyní ředitel Papírny Moudrý plánuje rozšíření výroby až o čtvrtinu.

„V roce 1991 majitel pobočky brněnských papíren musel část výrobny při restitucích vrátit původním vlastníkům. Pro ně ale byly mucholapky ekonomicky nezajímavé. Proto ukončili činnost firmy, stroje prodali a nás zaměstnance propustili,“ vzpomíná Moudrý.

Tehdy v papírnách pracoval jako vedoucí provozu a musel hledal novou práci. Tak se rozhodl, že se pokusí mucholapkárnu vzkřísit. „Brzy jsem zjistil, že když produkt nabídnu v drobné úpravě nejen v Česku a na Slovensku, ale po celém světě, dokážu uspět,“ říká Moudrý.

Roční obrat 120 milionů

Dnes firma patří ke světovým výrobcům a vyváží mucholapky do více než 40 zemí. České výrobky putují třeba do Ameriky, Kanady, Ruska, ale i do Chile nebo Jihoafrické republiky. Hlavní konkurenci papírny mají v německé firmě s výrobnou v Klatovech, v ruském a několika čínských výrobcích.

Firma s ročním obratem 120 milionů korun se za více než čtvrt století své existence musela vypořádat třeba s čínskými padělky, které brněnským mucholapkám kazily jméno, ale především s velkým požárem, jenž zničil téměř celou továrnu.

V prosinci 2016 jej zavinil zaměstnanec Rudolf Láník při neodborné manipulaci s horkovzdušnou pistolí. „Vyhořela kompletně celá výroba. Vydržely jen sklady. Jen díky ocelové konstrukci starých strojů jsme zvládli přežít,“ líčí Moudrý.

Ohořelé mašiny přenesli do vedlejší budovy, očistili je a za necelé dva měsíce už alespoň částečně rozjeli výrobu. Škodu firma vyčíslila na 28 milionů korun, Láník dostal u soudu podmínku.

„Dokázal jsem mu odpustit, že málem zlikvidoval dílo, které jsem 25 let budoval. Bral jsem to jako nešťastnou náhodu, ke které výrazně přispěl, ale neudělal to úmyslně. Nedokážu mu však odpustit, že mi dodnes neřekl, co udělal,“ povídá smutně Moudrý.

A dodává, že u soudu chtěl hlavně zjistit pravdu a očistit jméno firmy. Neštěstí se prý nedalo žádnou směrnicí zabránit. Láník dnes už ve výrobně mucholapek nepracuje.

Na staré odolné stroje Moudrý nedá dopustit. Přitom když firmu rozjížděl, pokoušel se vyrobit nové prototypy. Vždy se ale vrátil k těm původním. „Kdyby se mi to podařilo, mohli bychom to po požáru rovnou zabalit,“ směje se Moudrý.

Recept na lepidlo zná pár lidí

Mašiny staré desítky let tak dodnes v továrně kopírují. Nyní chystají další čtyři. Díky nim továrna, která ročně vyprodukuje až 70 milionů mucholapek, v budoucnu vyrobí klidně o čtvrtinu více. Kdyby prý jedinečnou techniku „opsali“ v čínských továrnách, ta židlochovická by mohla upadnout.

Unikátní však nejsou pouze stroje. Hlavní tajemství tkví ve speciálním lepidle, které se na mucholapky používá. Utajovaný recept zná pouze několik lidí z celé firmy. „Nejprve jsme převzali původní recepturu lepu, po čase jsme vyvinuli vlastní. Základní komponenty jsou kaučuk, olej a pryskyřice,“ prozrazuje majitel továrny.

V té dnes pracuje téměř 70 zaměstnanců. I tak to ale podle Moudrého nestačí. „Právě vrcholí sezona. Mohlo by tu být klidně o deset lidí více, ale zájemci nám chybí. Proto naši zaměstnanci slouží často dvanáctky a někdy i šestnáctky,“ krčí rameny Moudrý.

Kromě zmiňovaného rozšíření výroby do budoucna plánuje také rozsáhlejší sortiment. Už nyní se kromě mucholapek v továrně vyrábí třeba lepidla proti hmyzu, lapače švábů nebo spreje na ochranu stromů. A dlouhá léta v Papírnách Moudrý pracují také na komárolapkách. „Zatím to moc nadějně nevidím, je totiž velmi obtížné vyrobit lákadlo na komáry. Aby přilétl, potřebuje cítit teplo a oxid uhličitý. Lákadlo jako takové na komáry není,“ uzavírá ředitel.