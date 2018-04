VIDEO: Muž, který hodil psa z devátého patra, musí odpracovat 300 hodin

Muž svého psa hodil z devátého patra paneláku v brněnské Bystrci na začátku dubna. Zřejmě jednal v amoku poté, co se kvůli zvířeti pohádal s majitelem bytu.

Černá fenka neměla šanci pád z velké výšky přežít, na asfaltu po ní zůstala kaluž krve. Zároveň jen o kousek minula ženu, která šla vedle dvanáctipatrového domu po chodníku.

Muž vyhodil svého psa z devátého patra paneláku (3. 4. 2018)

„Já tady bydlím, viděla jsem to na vlastní oči při venčení mých dvou jezevčíků. Fenku Sáru jsem šla zachraňovat. Byla jsem to já, kdo volal policii. Chuděrka Sára mi téměř spadla na hlavu a v tom případě by tam na chodníku byly dvě mrtvoly,“ uvedla svědkyně pro FTV Prima, která na případ upozornila.

Majitel psa se ve zkráceném řízení u Městského soudu v Brně vyhnul vězení i podmínečnému trestu. Hrozily mu až tři roky za mřížemi.

„V projednávané věci byl obviněný shledán vinným pro přečin týrání zvířat a byl mu uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin,“ sdělila Primě mluvčí soudu Petra Hovorková.