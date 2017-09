Jukeboxy, automaty, Batmobil. Šilinkový miliardář stvořil kuriózní muzeum

„Tohle není k vidění ani v Las Vegas,“ užasl Rusty, jeden z nejznámějších imitátorů Elvise Presleyho, jenž v tomto americkém městě hazardu žije a vystupuje dvacet let.

A jako by do celé scenérie, o níž mluvil, zapadl. Přijel totiž zazpívat do největšího muzea jukeboxů na světě, které minulou sobotu oficiálně otevřelo v Hatích na Znojemsku nedaleko rakouských hranic.

Vybudoval ho Ronald Seunig, jedna z nejpozoruhodnějších rakouských osobností – úspěšný podnikatel, zakladatel a majitel nákupního ráje Excalibur City a miliardář „bohužel jen v šilincích“, jak sám sebe s úsměvem označuje.

Unikátní expozice muzea Terra Technica na ploše 8,5 tisíce metrů čtverečních představuje přes dva tisíce exponátů. Vedle sedmi stovek jukeboxů, stovky videoher a mnoha dalších kuriozit tam návštěvníci najdou i 250 pinballových automatů – takzvané flippery jsou podlouhlé skříně s průhledným víkem, v nichž se hráči snaží co nejdéle udržet ocelovou kuličku ve hře a sbírat body.

Všechny exponáty jsou plně funkční

Seunig soustředil na jedno místo modely, jež tvoří průřez celou historií zmíněných přístrojů. „U nás se dozvíte vše o slavných jménech firem jako Rock Ola, Seeburg, Ami nebo Wurlitzer,“ láká s tím, že osobně má nejraději model Wurlitzer 1015. „Žádný jiný jukebox nebyl nikdy tak vzrušující,“ vysvětluje lásku k nejprodávanějším „hracím skříňkám“ historie.

Muzeum je rozděleno do šesti tematických sektorů. Cesta časem začíná na konci 19. století, kde návštěvníci objeví model vůbec prvního jukeboxu z roku 1890, a končí v roce 1989. Přístroje pocházejí ze 17 zemí a je mezi nimi mnoho prototypů.

Všechny exponáty jsou plně funkční, lidé si je tak mohou vyzkoušet a nechat si zahrát oblíbenou písničku či zkusit štěstí při pinballu. Jsou tu přitom hrací automaty od roku 1930 až po současnost, včetně legendárních flipperů Elton John, Beat me, k vyzkoušení je i automat Star Trek či ten, který se věnuje Nekonečnému příběhu.

Speciální část muzea je věnovaná superhrdinům, třeba Spider-Manovi či Batmanovi. Návštěvníci zde naleznou i originální Batmobil, ve kterém jezdil herec Michael Keaton, hlavní představitel „netopýřího muže“ z filmu z roku 1989.

Pásku přestřihne Karel Gott

Součástí muzea jsou i tematické bary, které jako by vypadly z 30. až 60. let minulého století. Unikátní muzeum je otevřeno je každý den mezi 10. a 18. hodinou. Vstupné do všech sektorů vyjde na 395 korun. Velký Grand Opening organizátoři naplánovali na 23. září, slavnostní pásku přestřihne Karel Gott.

Pompézní styl je Ronaldu Seunigovi vlastní. Ačkoli musel zamlada jako podnikatel v kavárnictví podat návrh na konkurz, později se mu dařilo o poznání lépe. Se znojemským byznysmenem Jaroslavem Vlasákem založili začátkem 90. let společnost Ronja – v roce 1994 přejmenovanou na Excalibur City.

Provozovali tak jako první „duty free“ obchody v bezcelní zóně. Na úplném začátku si v Hatích koupili malé bistro, vzali si úvěr na dva miliony korun a vrhli se do nejistého podnikání v hraničním pásmu. Už na podzim roku 1996 však Seunig ohlásil, že se stal šilinkovým miliardářem. Vlasák byl tehdy vidět hlavně na znojemském stadionu jako majitel hokejových Orlů, Seunig měl například vyhlášenou sbírku sportovních automobilů.

Po 12 letech se tito dva podnikatelé v poklidu rozešli a od roku 2002 zůstal jediným majitelem Excaliburu právě Seunig. A v hlavě se mu rodí další plány, třeba na bombastický zábavní park na motivy knihy Země lží.