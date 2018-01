Podzemí ukáže, jak bolelo mučení. Přístroje opravdu drželi kati

Na pěti stech metrech čtverečních dosud nezpřístupněného brněnského podzemí bude vystavena vůbec největší sbírka mučicích nástrojů na světě.

Ještě před několika týdny muzeum v mnohem menším měřítku sídlilo ve Valticích. Uprostřed zámeckého parku v nesmírně působivých prostorách takzvaného Žabího sklepa. Z exponátů, které skutečně v rukou drželi kati, tady mráz po zádech přeběhl desítkám tisíc návštěvníků a muzeum se stalo jedním z nejoblíbenějších výletních cílů Lednicko-valtického areálu. Letos ale jeho provozovatelům vedení zámku neprodloužilo nájemní smlouvu. A muzeum se tak stěhuje do Brna. Do mnohem okázalejších prostor, které umožní vystavit skutečně všechny exponáty ze sbírky.

Od počátku dubna lidé najdou muzeum tortury pod palácem Padowetz na Masarykově třídě, kde dostala sbírka velkorysý prostor pěti set metrů čtverečních. „Veřejnosti ještě nikdy nebyl zpřístupněn. Je to úžasná část brněnského podzemí. Fantastický prostor, jehož součástí je například i fragment z původní židovské brány z roku 1328. Ten chceme nasvítit, aby si ho lidé mohli prohlédnout,“ říká provozovatel muzea Robert Pospíchal.

I když je tortura smutným tématem lidské historie, podle Pospíchala má výstava potenciál stát se jedním z předních brněnských turistických cílů. „Věřím tomu, že trumfneme návštěvnost, kterou jsme měli ve Valticích. Tam přišly na výstavu desítky tisíc lidí, a to byla sezona jen půlroční. V Brně bude celoroční, takže naše cíle nejsou nereálné,“ podotýká.

Nocleh v hladomorně

Rozsah prostor dovoluje, aby expozice byla v Brně větší, lepší a čistější. Vystaveny mohou být další exponáty nebo může vzniknout věrná napodobenina hladomorny a historické mučírny. V té mohou lidé dokonce i přenocovat.

„Je to možná pro silné povahy, ale lidé o to stáli už ve Valticích. Tam jsme jim ale nocleh v hladomorně nebyli schopni nabídnout, protože areál zámeckého parku se večer uzavíral. V Brně už to možné bude,“ poznamenal Pospíchal s tím, že na strašidelných programech budou spolupracovat se zážitkovou agenturou.

Děsuchtiví návštěvníci tu tak budou moci přenocovat třeba s takzvaným „zuřícím býkem“ – bronzovou sochou, do které ještě staří Římané zavírali odsouzené a rozdělávali pod nimi oheň. Nebo s křeslem plným hrotů a kůlem pro bičování, dokazujícími, jak děsivě vynalézaví byli naši předkové při mučení lidí.

Do brněnského muzea přibude i řada nových exponátů. Zatímco ve Valticích bylo vystavených zhruba 200 předmětů, ve sbírce provozovatelů muzea je jich ještě nejméně další stovka, které veřejnost nikdy neviděla.

„Některé proto, že se restaurují, jiné proto, že jsou příliš rozměrné a do Žabího sklepa se nevešly. Ty teď dostanou prostor v Brně. Každý rok budeme předměty obměňovat,“ upřesnil Pospíchal.

Letos lidé jako novinku uvidí třeba gilotinu – symbol Velké francouzské revoluce, na kterém přišla o hlavu Marie Antoinetta i král Ludvík XVI. I ta je součástí sbírky, která je svého druhu největší na světě. Jejím základem jsou předměty odkoupené v devadesátých letech od francouzské rodiny, která je zdědila po svém předkovi, jenž byl popravčím.

„Kdyby dnes chtěl někdo vytvořit takovou sbírku, nemůže se mu to podařit. Věci v průběhu staletí mizely, protože se přestaly používat, a navíc šlo o ‚nechtěné‘ téma. Předměty se vyhazovaly jako nepotřebné. Nikdo nemohl tušit, že z nich někdo v budoucnu bude chtít dělat sbírku a muzeum,“ říká Robert Pospíchal. Dnes už sbírku doplňuje jen po jednotlivých kusech.

Novou atrakci podporuje i Turistické informační centrum Brno. „Víme, že ve Valticích vzbudilo muzeum opravdu velký návštěvnický ohlas, a podobný se dá očekávat také po přesunu do Brna,“ vzkazuje mluvčí TIC Adéla Nováková.