Málo praxe, hodně peněz. Zkušené kolegy rozčilují příspěvky pro nováčky

Strážníkovi 60 tisíc korun, lékaři na záchrance klidně 150 tisíc. Na náborový příspěvek se snaží nové posily nalákat kdekdo.

Na první pohled dobrý strategický tah, který ale příliš netěší stávající zaměstnance. Nejenže si o exotické dovolené za zvláštní příplatek mohou nechat zdát, na nové kolegy navíc musejí dohlížet. Vidina snadno získaných peněz totiž láká především mladé lidi bez zkušeností. Ti ale do pracovního procesu nemohou plnohodnotně naskočit.

Například Městská policie Brno nyní aktuálně vyplácí šedesátitisícový náborový příspěvek téměř padesátce nováčků, celkově už na to uvolnila přes dva miliony. Potřebovala nové strážníky především do okrajových částí města. Nejvíce eviduje zájem uchazečů do 30 let, běžně se ale hlásí i padesátníci. Zatím všichni nováčci slouží v doprovodu zkušených kolegů.

Padesát míst přesto stále zůstává neobsazených. „Pozice v okrajových městských částech máme stále volné. Chceme si vybrat opravdu kvalitní kolegy. I proto je nábor spíše pozvolný a noví uchazeči nám zatím pokrývají pouze přirozené odchody do důchodu či jiných zaměstnání,“ vysvětlil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Čerství absolventi často nemají atestaci

Nejlepší personální situací za posledních několik let se chlubí jihomoravští záchranáři. Příchozím lékařům dávají dokonce 150 tisíc korun.

Náborové příspěvky 150 tisíc lékař na jihomoravské záchrance

lékař na jihomoravské záchrance 100 tisíc řidič brněnského dopravního podniku

řidič brněnského dopravního podniku 75 tisíc republikový policista

republikový policista 66 tisíc úředník na jihomoravském krajském úřadě

úředník na jihomoravském krajském úřadě 60 tisíc brněnský strážník

brněnský strážník 50 tisíc úředník brněnského magistrátu Pozn.: Nováčci se vždy musejí zavázat, že v organizaci zůstanou několik let.

Příspěvek však nalákal v mnohých případech čerstvé absolventy, kteří ani nemají dodělanou atestaci.

„Musí mít svého garanta, a pokud na výjezdu nastane problém, musí mu zavolat a situaci konzultovat. Stává se však, že zkušenější kolega je také v terénu, a než se spojí, může se zdravotní stav pacienta zhoršit,“ upozornil předseda jihomoravských odborářů záchranky Bohuslav Zrza, který jako záchranář pár takových situací zažil, a potvrzují to i další zaměstnanci. Vedení záchranky se odmítlo k personální situaci vyjádřit.

Nováčci řidičům uleví od přesčasů, argumentuje dopravní podnik

Až na 100 tisíc korun si mohou od dubna přijít zájemci o práci v brněnském dopravním podniku (DPMB), dnes začal kurz pro nové řidiče tramvají, kde se zaškolí dvacítka lidí.

Řidičům, kteří dlouhodobě bojují za zvyšování platů, se ale zvláštní odměny pro nováčky zdají nespravedlivé a upozorňují na hrozící odchod zkušených kolegů.

„Přijde mi to hodně nefér. My se musíme hádat o každou korunu, aby nám přidali. Dopravní podnik by měl v první řadě udělat něco, aby mu neodcházeli stávající řidiči. A pokud nezvedne platy, budou odcházet,“ poukázal řidič, který si přál zůstat v anonymitě. Redakce ale jeho jméno zná.

Dopravní podnik však tvrdí, že právě příchodem nových zaměstnanců se uleví současným řidičům. „Řada z nich si v minulosti stěžovala na práci přesčas a směny navíc. Právě v tom by měli noví kolegové pomoci,“ uvedla mluvčí DPMB Barbora Doležalová.

Nové posily mají díky náborovému příspěvku i státní policisté, u nichž můžou uchazeči získat odměnu ve výši 75 tisíc korun. Už přijali 56 nových policistů a další dvacítka nastoupí na začátku září.

„Příspěvek vyplácíme po šestiměsíční zkušební době. Musí se zároveň zavázat, že u policie zůstanou nejméně šest let. Navíc se snažíme motivovat valorizací platů a připravuje se i nová struktura zvláštních příplatků,“ přiblížila policejní mluvčí Andrea Cejnková.

Odměny dostanou i úředníci

Po řešení formou náborových příspěvků sáhl nově i krajský úřad. Odměnu 66 tisíc směřuje na obtížně obsazovaná místa odborníků v oblasti práva, ekonomie a IT.

Úspěšní uchazeči s požadovanou odborností dostanou po tříměsíční zkušební době polovinu částky - tedy 33 tisíc korun, po roce působení na úřadě potom druhou polovinu. Musejí se však podobně jako řidiči dopravního podniku zavázat, že si několik let odpracují v dané organizaci. Na hejtmanství jsou to tři roky.

Na speciální odměnu se snaží lákat uchazeče i brněnský magistrát. Aktuálně je součástí výběrového řízení na referenty odboru dopravně-správních činností. Město se k tomuto řešení uchýlilo po třech neúspěšných konkurzech.

„Náborový příspěvek činí 50 tisíc. První polovina se vyplácí po zkušební době a druhá po prvním odpracovaném roce. Nový zaměstnanec se navíc musí zavázat, že na pracovní pozici zůstane nejméně čtyři roky, při nedodržení vrací poměrnou část náborového příspěvku,“ informovala Radka Loukotová z tiskového střediska magistrátu.