„Brněnské metro“ může nové nádraží zpozdit, varují někteří zastupitelé

Zelení i přesto, že neprosadili svou dlouhá léta preferovanou variantu nádraží pod Petrovem, zůstávají v koalici. Zároveň ale hned vyrazili do boje proti prosazenému odsunu.

„Necítíme se vázáni rozhodnutím, které jde proti koaliční smlouvě a proti názoru Brňanů, kteří nechtějí nádraží u řeky,“ říká náměstek brněnského primátora za Zelené Martin Ander. Na pomoc přizval například brněnskou senátorku Elišku Wagnerovou a nového šéfa strany Petra Štěpánka.

„Budeme oslovovat ministry, poslance i senátory. Zapojíme i respektované urbanisty a odborníky, například i Sdružení provozovatelů železniční dopravy ČR, kterým vadí spojení nákladní a osobní dopravy v případě varianty Řeka. A v případě zájmu uspořádáme seminář ve Sněmovně,“ uvedl včera na tiskové konferenci v Brně šéf strany Petr Štěpánek.

Diametr může být rizikem

Největší kritiku sklidil dodatek o podmínce, že k variantě Řeka bude „v časově blízkém období realizována smysluplná funkční etapa severojižního kolejového diametru“ – vlaku, který v intervalech podobných MHD protne město od Tišnova přes centrum až k Chrlicím a dál na Slavkov. Pod městem přitom povede tunelem.

Zatímco hlasy pro z ANO, KDU-ČSL, TOP 09, Žít Brno s Piráty tvrdí, že je reálné ji dodržet, ODS a ČSSD mají za to, že může celou situaci zkomplikovat a zapříčinit to, že se stavba nádraží o léta opozdí nebo nebude v dohledné době vůbec. A shodují se v tom vzácně i se Zelenými, kteří tvrdí, že se stavby nemůžou časově potkat. Samotné nádraží by totiž v ideálním případě mohlo být hotové už v roce 2026.

„Ta podmínka celé doporučení zneprůhlednila. Doufám, že to má ANO se svým ministrem dopravy v demisi Ťokem dobře vyjednané a že jako ministr zůstane i ve vládě nové. Pokud přijde někdo, kdo je Brnu méně nakloněný, může se nejasné usnesení stát záminkou, aby se smetl ze stolu diametr i s nádražím,“ poznamenal Robert Kerndl z ODS, jehož klub byl vždycky pro Řeku, ale v zastupitelstvu se hlasování zdržel.

A ze stejného důvodu nehlasovali ani další dlouholetí zastánci odsunuté varianty – sociální demokraté. „Zcela výjimečně souhlasím se Zelenými, že se nádraží a diametr časově nepotkávají a to by mohla být pro SŽDC komplikace,“ míní šéf klubu ČSSD Oliver Pospíšil. A za velmi problematické považuje usnesení i jeho stranický kolega, bývalý brněnský primátor a dnešní poslanec Roman Onderka. Podle něj je tunel pod městem komplikovaná záležitost a nelze ji vázat na stavbu nádraží.

„Půda v hloubce sice patří státu, ale je potřeba vypořádat se s názory vlastníků nemovitostí nad ní. A v případě, že povede pod centrem, bude třeba vyřešit spoustu technických věcí – podzemní vodu kolem hlavního nádraží nebo pohyblivé podloží pod Lužánkami. Pokud by se na to čekalo při stavbě nádraží, zdrží ji to o dlouhé roky,“ popsal Onderka.

Vláda rozhodne nezávisle

Čekat na diametr nelze ani podle SŽDC. „Rozhodnutí o konečné poloze železničního uzlu Brno by nemělo být dále odkládáno a podmiňováno realizací diametru, protože příprava nádraží pokročila, kdežto diametr nemá ani studii proveditelnosti,“ vysvětlila mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. To ale podle ní do budoucna nevylučuje, že „brněnské metro“ bude a povede k novému železničnímu uzlu i k hlavnímu nádraží.

Vláda by měla o poloze nádraží rozhodnout v květnu a stanovisko pro ni připraví centrální komise ministerstva dopravy. „Bude rozhodovat nezávisle na usnesení města Brna. Toto usnesení si ovšem dobře prostuduje,“ uvedl Zdeněk Neusar z tiskového oddělení ministerstva dopravy.

Ministr Dan Ťok před dvěma týdny na své návštěvě v Brně primátorovi Petru Vokřálovi a hejtmanovi Bohumilu Šimkovi (všichni ANO) slíbil v případě diametru pomoc. Podle něj by se na stavbě za 20 miliard měly podílet kromě státu i kraj a město.

Vyjednavači obou samospráv se sejdou už v pondělí. „Chceme doladit, kudy by měl diametr vést a jak ho napojit na území města Brna, abychom šli na SŽDC s jednotným stanoviskem,“ říká jeden z vyjednavačů, náměstek jihomoravského hejtmana Martin Maleček. Podle něj by podmínka časově blízkého období realizace funkční etapy diametru neměla být nějak osudová. „Všichni víme, že to nebude za rok za dva, a pokud bude vůle, mohly by jít stavby ruku v ruce,“ doufá Maleček.