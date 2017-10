Muž se před strážníky svlékl. Potom jim vyčetl, že je polonahý

Opilého muže ze severních Čech se hlídka pokusila vzbudit krátce před sedmou hodinou z tvrdého spánku na chodníku v Benešově ulici v Brně. Když se probudil, začal strážníky urážet a chtěl odejít. Zastavili jej a vyzvali k předložení dokladů. Muž reagoval dalšími nadávkami, načež si z nejasných důvodů svlékl mikinu a tričko.

„Strážníků se potom ukřivděným tónem zeptal, jestli považují za normální, že před nimi stojí polonahý,“ popsal mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem. „Ti ho upozornili, že šaty bezdůvodně odhodil z vlastní vůle, a požádali ho, aby se oblékl,“ dodal.

On je uposlechl, jenže potom se prudce otočil a pěstí udeřil do výlohy. „Hlídka okamžitě zakročila a donucovacími prostředky dostala muže pod kontrolu, aniž by stihl způsobit jakoukoliv škodu,“ doplnil Ghanem.

Muž je podezřelý z několika přestupků.