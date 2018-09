Dcera zahradníka ze slavné vily našla hodinky ze sto let staré fotografie

Antonín Fröml pracoval u židovské rodiny, která si nechala postavit jednu ze slavných brněnských vil, jako vrchní zahradník.

Právě jemu je věnována výstava, která se koná v lodžii vily a jsou na ní k vidění předměty zapůjčené jeho dcerou Marií Strakovou.

Hodinky mezi nimi původně nebyly. Ocitly se však na plakátu k výstavě, k jehož vzniku posloužila fotografie svátečně oblečeného Frömla z pěstírny známé vídeňské rodiny Rotschildů, u nichž pozdější zahradník rodiny Stiassni působil na praxi.

„S paní Strakovou jsme na tu fotku koukali a říkali si, že by bylo krásné, kdyby se našla nějaká věc z pozůstalosti, kterou pan Fröml běžně používal. Ale mysleli jsme, že už to odnesl čas,“ popisuje Zdeněk Musil ze spolku Přátelé vily Stiassni, který výstavu společně s Židovskou obcí Brno a Národním památkovým ústavem pořádá.

Marii Strakové však ta myšlenka nedala spát a vypravila se na půdu, kde hodinky i s řetízkem objevila. K tomu našla i otcův kapesní nožík vykládaný perletí.

„Po ostatních obyvatelích vily nic tak osobního, co by drželi v rukou, nemáme. O to jsou tyto artefakty cennější, samotné hodinky jsou nádherné,“ podotýká Musil, který se s paní Strakovou zná devět let. Na hodinky jejího otce, který zemřel v roce 1943, však dosud řeč nepřišla.

Podtitulem výstavy, jejíž jsou hodinky součástí, je „příběh Středoevropana“.

„Tatínek paní Strakové byl totiž Středoevropan jako vyšitý. Studijní léta a praxi strávil ve Vídni, od císaře Karla dokonce v roce 1916 dostal diplom za výhru v soutěži o květinovou výzdobu Schönbrunnu. Paní Straková dochovala hodně archivních materiálů, které dokreslují příběhy lidí, kteří žili ještě před vznikem Československa a byli tak Středoevropané,“ přibližuje Musil.

Výstava, která je součástí Dnů evropského dědictví, se ve vile Stiassni koná ode dneška do 23. září každý pátek, sobotu a neděli, kdy je vila otevřena pro veřejnost.