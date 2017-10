V kauze napadení vojáka starostou soudy projednávají i křivé svědectví

Vypadalo to, že pravomocné odsouzení bystrckého starosty Kratochvíla, který se kvůli dívce porval s příslušníkem tajné služby, je vyřešené.

Poté, co MF DNES před měsícem upozornila, že mu soud udělil pokutu za úmyslné ublížení na zdraví a opakované napadení jiné osoby, nechal starosta hlasovat o svém odvolání na zastupitelstvu.

Většina ze zastupitelů se jej zastala a vyjádřit podporu mu přišlo i pár desítek místních (psali jsme zde).

Zastupitele Bystrce Martin Küfhaber (ČSSD).

Teď však v souvislosti s jeho případem čelí obžalobě také jeho stranický kolega a bystrcký zastupitel Martin Küfhaber. Městský soud v Brně mu uložil pokutu 30 tisíc korun za křivé svědectví v Kratochvílově procesu. Na rozdíl od starostova verdiktu tento rozsudek pravomocný není, Küfhaber se odvolal ke Krajskému soudu v Brně.

Devětačtyřicetiletý politik při soudu s Kratochvílem totiž vypověděl, že rvačce s vojákem přihlížel z auta stojícího na nedalekém parkovišti. A potvrdil Kratochvílovu výpověď, že bitku vyprovokoval voják, starosta se prý jen bránil. Soudkyně a státní zástupkyně ale naznaly, že Küfhaber se v době incidentu na místě nenacházel.

„Opravdu jsem na parkovišti byl. Nemám důvod lhát,“ trvá však na svém bystrcký zastupitel, jenž má hlášené trvalé bydliště hned vedle Kratochvíla a se starostou je dobrý kamarád. Více k případu sdělit odmítl.

Krajský soud ve čtvrtek rozhodl tak, že případ vrátil k tomu městskému z důvodu nedostatečných důkazů o tom, zda Küfhaber na parkovišti skutečně byl, či nebyl.

Pokud bude potrestaný, měl by funkci složit, míní opozice

Podobně jako v Kratochvílově případu, bystrčtí zastupitelé vůbec netušili, že je jejich kolega stíhán kvůli možnému křivému svědectví.

„Rozhodnutí není pravomocné, takže uvidíme, jak to dopadne. Pokud by ale soud naznal, že provedl něco, za co by měl dostat trest, bylo by z morálního hlediska na místě, aby vyvodil důsledky a složil funkci,“ uvedla opoziční zastupitelka Hana Jindrová (Bystrčáci).

„Myslím si však, že po vzoru pana starosty k tomu všichni přistoupí tak, že se nic neděje. Už to sice dál neřešíme, já se ale stále domnívám, že pravomocně odsouzený člověk by neměl být ve vedení městské části,“ poznamenala.

A Küfhaberovo možné provinění nejspíš nebude řešit ani brněnská ČSSD. Její předseda Oliver Pospíšil odpovědnost přehazuje na bystrckou buňku sociální demokracie. „Tomáš Kratochvíl mi vše obšírně vysvětlil. Že v tom figuruje jiný sociální demokrat, je pro mě nová informace a v tuto chvíli nevím, jak s ní naložit. V našem zájmu je, aby kandidátky do komunálních voleb byly sestaveny pro voliče co nejlépe. To si musí vyřešit v Bystrci,“ sdělil. „Ale i takové patálie patří k životu. Zvláště pokud se točí okolo žen,“ zdůraznil.

Zda se případ bude probírat na příštím zasedání bystrcké buňky ČSSD, není podle její šéfky Moniky Deberové jisté. „Popravdě, neřešila jsem to ani s panem Kratochvílem. Až budeme mít výbor, možná se o tom můžeme pobavit,“ řekla.

K soudu předvolají také Kratochvílovu soudkyni

Bitka, za kterou byl starosta Kratochvíl odsouzený, se semlela na jaře 2015. Stalo se tak poté, co se vrátil z dovolené a tehdejší partnerka se mu přiznala, že ho podvedla s vojákem tajné služby. Tomu pak napsala, že už se s ním vídat nechce. Jenže on si to s ní chtěl vyříkat osobně.

K setkání proto přizvala také Kratochvíla. Ten zase podle svých slov poprosil Küfhabera, jestli by pro jistotu nenasedl do svého auta a nejel za přítelkyní s ním. Küfhaber pak prý zůstal na parkovišti, odkud bitce přihlížel. Když bylo po všem, odjel s Kratochvílem k němu domů a po několika hodinách jej odvezl do nemocnice.

Kromě odlišností ve výpovědích Kratochvílova soudkyně Hana Bartoňová vyhodnotila, že je zvláštní, aby zastupitel bitku sledoval a kamarádovi nepřispěchal na pomoc. Označila jej za nedůvěryhodného svědka a v rozsudku konstatovala, že si výpověď vymyslel.

Městský soud, který se bude znovu Küfhaberovým svědectvím zabývat, podle čtvrtečního rozhodnutí musí Bartoňovou předvolat k výslechu. Stejně jako starostu, jeho bývalou přítelkyni i vojáka.

Tomu Kratochvíl musel za zlomenou čelist, vyražené zuby a natržené ucho zaplatit 73 tisíc za újmu na zdraví, 9 tisíc zdravotní pojišťovně a 30 tisíc dostal od soudu jako pokutu. K řízení s Küfhaberem se ve čtvrtek odmítl vyjádřit.