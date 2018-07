VIDEO: Trojice zkoušela okrást opilého muže, poté jej brutálně napadla

Opilého sedmadvacetiletého muže si trojice mladíků vyhlédla v pondělí ráno, když viditelně zmožený alkoholem seděl na lavičce v ulici Bašty.

Podezřelí si k němu nejprve přisedli na lavičku a poté muže následovali, když se odebral směrem k Masarykově ulici. Když opilý muž na schodech ztratil rovnováhu, trojice mu pomohla na nohy, zároveň se však snažila dostat do jeho tašky.

Zda z ní podezřelí něco sebrali, není ze záběrů jasné, opilý muž se však po krátkém váhání za rychle se vzdalující trojicí vydal.

„Mladíky potom pronásledoval až do Josefské ulice, kde při potyčce dostal ránu pěstí, několik kopanců do těla a jeden přímo do hlavy v momentu, kdy už se ocitl na zemi,“ popsal mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Když napadeného muže našli strážníci, z incidentu si nic nepamatoval a stěžoval si na bolest hlavy. Přivolaná sanitka jej proto převezla do Úrazové nemocnice.

„Trojici podezřelých ve věku od dvaadvaceti do šestadvaceti let dopadla hlídka městské policie na rohu Benešovy a Divadelní ulice. Předala je státním policistům pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu,“ sdělil Ghanem.

Z jakého konkrétního trestného činu jsou zadržení podezřelí, státní policie nesdělila. „Případ stále vyšetřujeme,“ podotkl mluvčí Bohumil Malášek.