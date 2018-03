Kraj chce dát budoucím sestrám až sto tisíc. Aby zůstaly v nemocnicích

Pět tisíc korun za každý měsíc školy. Na to, že je takové přilepšení ke středoškolskému životu lákavé, sází Jihomoravský kraj. V jeho vedení se rodí plán vyplácet měsíční stipendium na středních zdravotnických školách s jednou důležitou podmínkou.

Studentky či studenti se musejí zavázat, že po škole na několik let nastoupí jako zdravotní sestry do krajských nemocnic. Hejtmanství doufá, že se tak zmírní krize s nedostatkem tohoto personálu. Kvůli ní už musely být seškrtány desítky lůžek napříč krajskými zdravotnickými zařízeními.

Možnost čerpat peníze dostanou pravděpodobně studentky a studenti třetího a čtvrtého ročníku středních škol. Celkově se tak, pokud se tedy kraj nakonec dohodne na částce pět tisíc korun za měsíc, může stipendium vyšplhat na 100 tisíc.

Studentkám se nápad líbí

„Chci prosadit, abychom mohli stipendia vyplácet už od začátku příštího školního roku z krajských peněz. Náklady by se pohybovaly v řádech milionů korun. Budeme o tom diskutovat, pak záměr předložím krajské radě a věřím, že pro něj najdeme podporu nejen v koalici, ale i v opozici. Je to jedno z dílčích opatření, jak do budoucna řešit situaci s nedostatkem středního zdravotnického personálu v nemocnicích,“ přiblížil nový radní pro zdravotnictví Milan Vojta (ANO).

Studentkám zdravotních škol se nápad líbí. Pět tisíc měsíčně je podle nich pro středoškoláka slušná částka.

„Není snadné sehnat brigádu během studia. Peníze by nám určitě pomohly. Otázkou je, na kolik let bychom se musely upsat. Tři jsou akorát. A určitě nechceme, aby nám někdo striktně přikázal, do které konkrétní nemocnice máme nastoupit,“ shodly se oslovené studentky ze Střední zdravotnické školy Brno v Jaselské ulici.

Chtělo by to stipendia i pro lékaře, zní z nemocnic

Jak dlouho budou muset sestry v krajské nemocnici vydržet, zatím není jasné. Přesné podmínky stipendia vedení kraje teprve domlouvá. Jedná o něm i skupina odborníků, kteří pracují na koncepci jihomoravského zdravotnictví.

Jejím členem se nedávno stal náměstek ředitele Fakultní nemocnice Brno a poslanec Vlastimil Válek (TOP 09), který myšlenku stipendií dlouhodobě podporuje. „Musíme si zdravotní sestry zajistit už během studia, jinak to nejde,“ konstatoval.

Jen v krajské nemocnici v Ivančicích na Brněnsku chybí zhruba deset sester. Kvůli tomu tak museli například zredukovat o 16 lůžek chirurgické oddělení. „Do něj bychom potřebovali tři zdravotní sestry. Pokud by se je podařilo sehnat, tak můžeme oddělení znovu rozšířit. Takže nápad na stipendia rozhodně podporuji,“ řekl ředitel ivančické nemocnice Jaromír Hrubeš.

Další tři místa totiž potřebuje obsadit na oddělení pro dlouhodobě nemocné, zdravotní sestry potřebují také na rentgenu a chybějí i fyzioterapeutky.

Motivování prostřednictvím stipendií navrhoval už dříve také dočasný šéf kyjovské nemocnice Petr Svoboda. „Mně se ten nápad líbí. Uvítal bych ale, kdyby se stipendia vztahovala i na lékaře. S jejich nedostatkem máme větší problém. Zdravotních sester máme relativně dost,“ navrhuje Svoboda.

Ústecký pokus? O stipendium se přihlásily jen dvě studentky

Stipendia pro budoucí zdravotní sestry na podzim nabízel například Ústecký kraj. Také ve výši pět tisíc korun. Přihlásily se ale jen dvě zájemkyně. Hejtmanství proto plánuje posílit náborovou kampaň.

Ta je klíčová také podle jihomoravského ředitele Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Tomáše Havláska. „Dovedu si představit, že výměnou za stipendium bude závazek odpracovat ve zdravotních službách pět až deset let. Všechny prostředky, které povedou k navýšení počtu zdravotních sester, určitě vítám,“ prohlásil.

Jihomoravský kraj už také na základě nařízení vlády přidal sestrám v třísměnném provozu dva tisíce korun. Podle odborářů je ale taková částka směšně nízká a problémem je hlavně přetížení sester, protože musejí sloužit velké množství přesčasů.

„Je to jen jako pohlazení, něco jako potřesení rukou,“ říká Havlásek. Podle něj navíc zvýšení platu nadělalo zlou krev. „Přidáno dostaly jen zdravotní sestry, které pracují samostatně bez dohledu. To se samozřejmě ostatním nelíbilo, takže to spíš zhoršilo vztahy na pracovištích,“ přiblížil Havlásek.

Nedostatek zdravotních sester netrápí jen krajská zařízení, řeší ho i obě státní fakultní nemocnice v Brně. Ty už dokonce musely zavřít některá oddělení.