Tečka za případem Dahlgren. Nejvyšší soud odmítl jeho dovolání

O dovolání rozhodoval poslední lednový den, výsledek zatím nebyl známý. Američan si odpykával doživotní trest za vraždu čtyř příbuzných v Brně-Ivanovicích.

Soud obdržel Dahlgrenovo dovolání loni v září. Obhajoba v něm navrhovala, aby Američan z výkonu trestu zamířil do zabezpečovací detence, zvláště s ohledem na svůj psychický stav, případně aby dostal mírnější trest vězení. Dovolání tak nepolemizovalo s rozhodnutím o vině.

Dovolání soud odmítnul jako zjevně nedůvodné. „Nejvyšší soud se v podstatě plně ztotožnil se skutkovým i právním hodnocením věci ze strany soudů nižších instancí,“ uvedl Dahlgrenův obhájce Richard Špíšek.

Dahlgren, tehdy dvacetiletý, zabil v roce 2013 v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel - otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Poté odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA. Následně jej zadrželi na letišti ve Washingtonu na základě českého zatykače vydaného českými orgány.

Doživotní trest Dahlgrenovi ve sledovaném procesu vyměřil Krajský soud v Brně a potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Američan se 11. ledna oběsil ve valdické věznici.

Kevin Dahlgren přichází k Vrchnímu soudu v Olomouci (03/2017)