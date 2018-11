Po Itálii přibude další linka. Z Brna se v dubnu začne létat do Berlína

Mnichov, Londýn a Bergamo jsou dnes tři města, kam pravidelně létají linky z Brna. Italské Bergamo zhruba 50 kilometrů od Milána se přidalo do nabídky spojů letos v říjnu. A od druhého dubna příštího roku přibude také Berlín Schönefeld.

Vedení Jihomoravského kraje se snaží získávat další linky pro Brno. „Nepochybuji o tom, že i trasa do Berlína bude úspěšná, a to v obou směrech,“ uvedl jihomoravský hejtman Bohumil Šimek (ANO).

V případě Berlína jde o zcela novou trasu, která v Brně doposud nebyla. Volba na hlavní město Německa padla možná i proto, že tamní letiště bude sloužit cestujícím jako přestupní uzel na linky do dalších světových destinací.

„Věřím, že navážeme na úspěšnou linku do Bergama, která od prvního dne létá téměř plně obsazená,“ doplnil šéf Letiště Brno Milan Kratina.

Cestující z Brna a návštěvníci regionu se podle manažerky prodeje a marketingu Ryanair pro střední Evropu Olgy Pawlonky můžou těšit na nejnižší ceny v Evropě, pokud si své lety na prázdniny zarezervují s předstihem.

„Do prodeje uvolňujeme místa se slevou až 518 korun za zpáteční letenky pro lety až do února 2019. Tato nabídka je dostupná do čtvrtka 8. listopadu do půlnoci,“ sdělila manažerka.

Tato sleva tak nemíří na plánovanou linku do Berlína, která bude až v dubnu, ale na dvě stávající linky, které Ryanair z Brna zajišťuje, a to do italského Bergama a na letiště Londýn Stansted.