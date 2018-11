Sály brněnské nemocnice prošly modernizací, umožňují i nahrávání operací

Na velké obrazovce chirurgové vidí rentgen pacienta a přes dotykovou obrazovku mění intenzitu světla na sále. Takové vybavení nabízejí nově zrekonstruované operační sály brněnské fakultní nemocnice.

„Během jednoho roku se nám podařilo opravit polovinu z 27 sálů. Protože jsou operační výkony stále složitější, musíme na to reagovat a přizpůsobit tomu i zázemí. Troufám si říci, že v současnosti máme jedny z nejmodernějších operačních sálů v České republice,“ řekl ředitel brněnské fakultní nemocnice Roman Kraus.

Roční rekonstrukce vyšla na 388 milionů, ostatní sály už mají opravy za sebou z minulých let. Na modernizaci čekají ještě dva sály. „Hotové by měly být do dvou let,“ doplnil Kraus.

Letošní oprava se konala za provozu, protože si nemocnice nemohla dovolit na rok přerušit plán operací. „Rok byl pro nás velmi náročný. Chodba byla rozdělená přepážkou, na sálech na jedné straně chodby se operovalo, na druhé straně chodby se vrtalo a rekonstruovalo,“ popsala vrchní sestra Jaroslava Jedličková.

Podle ředitele nemocnice klesl počet operací v době oprav jen o 3,5 procenta. „Takže to nebude mít dopad na hospodaření nemocnice,“ dodal Kraus.

Všechny sály jsou stejné. „Pacienta na operačním stole přivezou nejdřív do anesteziologické přípravny. Stoly jsou na dálkové ovládání a umožňují téměř nekonečné množství poloh,“ popsal primář centrálních operačních sálů Tomáš Svoboda.

Světla jsou vybavená kamerami, takže si lékaři mohou operace nahrávat nebo je také přenášet studentům do poslucháren.

„Nově máme na sálech velké monitory. Ty využijeme pro rentgenové snímky a při endoskopických operacích za pomocí kamery. Aby každý z týmu dobře viděl, budeme záběry promítat na obrazovce,“ pochvaluje si Svoboda.

Roční rekonstrukce se skládala ze čtyř etap. V předchozích třech etapách nemocnice opravila sály na chirurgii, ortopedii, urologii a klinice popálenin. Všechny už jsou v provozu a nově se k nim začátkem prosince přidají tři sály na neurochirurgii a stomatochirurgii.