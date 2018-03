Nemocnice z Brna rozesílají pacienty po celém kraji, záchranka protestuje

Cítíte se špatně, a proto si zavoláte záchranku. Zavezou vás do některé z brněnských nemocnic. Pokud lékař vyhodnotí, že nejste v ohrožení života a na interně není místo, začne dispečink obvolávat jiná zařízení.

Může se tak klidně stát, že pacient z Brna skončí v krajské nemocnici v Hustopečích, Ivančicích, Břeclavi či ve Vyškově.

Na tomto novém systému se dohodli ředitelé brněnských zdravotnických zařízení se zástupci kraje.

„Jsme schopní a ochotní pacienty, které nám rychlá přiveze, diagnostikovat a poskytnout jim základní ošetření. Ve chvíli, kdy ale nemáme místo na hospitalizaci, necháme dotyčného převézt do všech možných krajských nemocnic. Nesmí být ale riziko, že dojde ke zhoršení stavu. Jedná se o takové lidi, kteří si třeba v sedm večer zavolají záchranku, že je bolí záda,“ přiblížil novinku Roman Kraus, ředitel Fakultní nemocnice Brno, kde systém spustili asi před třemi týdny.

Doteď záchranka musela s pacientem kroužit po městě, dokud dispečink nenašel v některé nemocnici volné místo. Nebo lidé museli ležet na chodbě na přistýlce.

„Nicméně skoro padesát procent pacientů, které přiveze záchranka, po ošetření pouštíme domů. Takže si dovedete představit, v jak vážném stavu jsou,“ poznamenal Kraus.

Právě ve FN Brno je situace nejhorší, interna zde bývá prakticky neustále plně vytížená.

Podobně jsou na tom i ve Fakultní nemocnici u svaté Anny. „Zatím jsme nikoho nemuseli do jiného zařízení nechat převézt. To ale neznamená, že se to nestane. Také máme potíže s přeplněnou kapacitou na interně,“ uvedl ředitel Martin Pavlík.

Záchranáři museli zřídit speciální výjezdovou skupinu

Tragický případ související s odmítnutím pacienta se řešil v Brně před dvěma lety. Záchranka stála v areálu u svaté Anny, zatímco dispečink marně hledal místo v některé z brněnských nemocnic. Ty však pacienta odmítaly přijmout. Nevěděly prý, že je v akutním ohrožení života. Muž po půlhodině v sanitce zemřel.

Nemocnice tehdy tvrdily, že postupovaly správně. A záchranáři také. Okolnosti případu prověřovalo ministerstvo zdravotnictví, které přišlo se závěrem, že za smrt dotyčného pacienta nikdo nemůže.

Nový systém ale dělá pořádné starosti záchranářům. Kvůli převozu pacientů z FN Brno, které se změna momentálně týká nejvíc, museli dočasně zřídit speciální výjezdovou skupinu, jejíž provoz je velmi nákladný.

„Toto opatření bylo nutné proto, aby nedocházelo k delšímu čekání na sanitku, což je samozřejmě na straně záchranářů i pacientů nežádoucí,“ podotkl ředitel jihomoravské záchranky Milan Klusák.

Po zavření urgentního příjmu pacienty nikdo neošetřil

Domluvený převoz pacientů zatěžuje i dispečink, jenž musí volat po nemocnicích a zjišťovat, kde je zrovna místo.

„Trvá to i třicet minut, než se vyjedná lůžko jinde. Ochromuje to činnost operačního střediska,“ upozornil šéf záchranářů.

Jako příklad uvádí noc z pondělí na úterý, kdy byl nedostatek lůžek na internách po všech brněnských nemocnicích, jež dispečink obvolává zpravidla jako první.

„Pro operátorky to znamenalo další čas strávený na telefonu s nemocnicemi. Nemohou se pak dostatečně věnovat práci, pro kterou jsou určeny, tedy příjmu volání na lince 155 či operačnímu řízení výjezdových skupin, když mají zásah,“ poznamenal Klusák s tím, že podobné situace přitom dispečink záchranky musí řešit v průměru až třikrát denně.

A situace vygradovala v úterý večer. „FN Brno zavřela urgentní příjem a my měli ve vozech tři lidi, které ani nevyšetřili, a nebylo je kam umístit. Zítra (ve středu) budu jednat s hejtmanem,“ naštval se Klusák.

Prezident Svazu pacientů Luboš Olejár o systému přemisťování pacientů jako na jižní Moravě nikdy neslyšel.

„Pokud se jedná o převoz po okrese, tak v tom problém nevidím. Kraj už ale problém je. Má se zohlednit i sociální hledisko. Některé rodiny nemají možnost cestovat za příbuzným kilometry daleko. Někteří pacienti odloučení nesou těžce a jejich zdravotní stav se může zhoršit,“ varoval Olejár.

A dodal, že pokud nemocnice nemají dostatek akutních lůžek, nemají jednat o jejich případném zrušení, ale naopak obhajovat současné kapacity.