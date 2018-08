VIDEO: K ženě se nastěhovalo 160 netopýrů. Ven, hoši, vyháněli je oknem

V bytě se netopýři usídlili ve středu odpoledne a nechtěli ho za žádnou cenu opustit. Seniorka proto přivolala na pomoc strážníky.

„Přivolaná hlídka nevěřila svým očím. Do ložnice v nejvyšším patře panelového domu se nastěhovalo víc než 160 netopýrů hvízdavých. Strážníci zavolali ošetřovatelům ze záchranné stanice fungující při Zoo Brno,“ uvedla mluvčí brněnské městské policie Tereza Kadrnožková.

Strážníci společně s s odbornicí postupně prohledali celý byt a ty netopýry, kteří byli v dobré kondici, vypustili otevřeným oknem ven.

„Zvířata se ukrývala nejen v záclonách a pod kobercem, ale také za obrazy, nábytkem nebo pod prostěradlem. Některé netopýry museli jejich zachránci uložit do přepravky, v ložnici totiž zvířata neměla přístup k vodě a byla dehydrovaná. Ošetřovatelka je proto převezla do záchranné stanice v Jinačovicích, kde se o ně postarala a následně je vypustila do volné přírody,“ přiblížila Kadrnožková.

Netopýři nyní mají přelétavé období a hledají místo k zazimování. Do bytů se stěhují i kvůli vedru. Účinnou obranou je síť v oknech. Lidé mohou v horkých dnech zvířatům pomoci tím, že na okenní parapet umístí misku s vodou.

„Pokud by se u někoho doma přesto netopýr objevil a nepodařilo by se ho ven dostat svépomocí, lidé se mohou obrátit na záchrannou stanici v Jinačovicích, která má pro tyto případy zřízenou nonstop telefonní linku 702 137 837,“ vzkázala Kadrnožková.