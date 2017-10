Noční autobusy pojedou do Znojma a Vyškova. Brno chystá novinky v MHD

Brňané to dobře znají. Když se v noci potřebují přemístit, hojně využívají autobusů, jimž neřeknou jinak než rozjezdy. Lidé, kteří však potřebují cestovat za hranice města, neustále kontrolují hodinky, aby jim neujel poslední spoj. Do některých částí kraje se totiž hromadnou dopravou nemají šanci po půlnoci dostat.

Blansko a Břeclav obsluhují vlaky, ale Znojmo, Vyškov i Hodonín jsou v noci od Brna zcela odříznuté. To se s novými jízdními řády, jež začnou platit 10. prosince, částečně změní.

„Nové noční autobusy vyrazí do Vyškova a také do Znojma přes Pohořelice. Stejně jako noční vlaky pojedou pouze v noci před nepracovním dnem, tedy z pátku na sobotu a ze soboty na neděli vždy v čase kolem půl jedné z Brna,“ nastínil aktuální návrh nového jízdního řádu Květoslav Havlík, mluvčí společnosti Kordis, která dopravu na jihu Moravy koordinuje. A ve stejnou dobu vyrazí i nový vlak do Břeclavi, který následně zajede až do Hodonína.

A potěší i další novinka. Za nočními autobusy - novými i těmi, kterými se už teď lidé dopravují do okolních obcí - nemusí zájemci dlouze cestovat až na Zvonařku či do Králova Pole tak jako doposud. Nastoupí do nich přímo v centru. „Počítá se s tím, že tyto spoje vyjedou z prostoru smyčky trolejbusů před hlavním nádražím,“ doplnil Havlík.

Z Brna do Prahy vlakem každou půlhodinu

S novými jízdními řády se zjednoduší i přeprava mezi Brnem a Prahou. Soukromý dopravce RegioJet totiž bude na trase nově jezdit v hodinovém intervalu, společně se spoji Českých drah tak vyrazí dálkové vlaky v obou směrech každou půlhodinu.

Zkomplikuje to však cestování lidem, kteří denně dojíždějí do Brna osobními vlaky po tratích od Břeclavi, Tišnova a Blanska. U některých spojů se totiž kvůli čekání prodlouží jízdní doba, u několika zanikne přestupní vazba mezi vlaky v Židenicích ve směru právě na Blansko.

„Klíčové bude, zda se podaří dodržovat nový jízdní řád, který je tak nahuštěný, že se každé zpoždění přenese do celého systému,“ prohlásil krajský náměstek pro dopravu Roman Hanák z ČSSD.

Ještě než novinky vstoupí v platnost, musí se cestující smířit s další výlukou. Kvůli opravám trati nevyrazí ode dneška až do 13. října vlaky z Brna do Přerova. Všechny rychlíky do Ostravy i Olomouce tak nahradí autobusy, které budou jezdit do Hulína, respektive Nezamyslic. Autobusy pojedou i místo osobních vlaků mezi Vyškovem a Přerovem.

Další plánované změny však mají přinést jen pozitiva. A platí to hlavně pro Brno, kde dojde k posílení či prodloužení spojů. Druhá varianta se týká i některých nočních rozjezdů. „Například na lince N98 autobus neskončí v zastávce Kamechy, ale pojede až na Bartolomějskou,“ uvedla mluvčí brněnského dopravního podniku Barbora Lukšová.

V Brně posílení, prodloužení i nová minibusová linka

Posílení se zase nejvíce projeví na tramvajových linkách 1 a 9. Na jedničku dopravní podnik nasadí větší soupravy ve všední dny, na devítku o víkendech. „Sami jsme o to žádali, protože v Juliánově byla dokončena výstavba domů, kam se stěhují desítky rodin,“ řekl Petr Kunc z TOP 09, místostarosta městské části Brno-Židenice, pod kterou Juliánov spadá. Naopak radnice už neuspěla s tím, aby více trolejbusů 25 a 26 zajíždělo na Starou osadu.

Změny se dotknou i tramvajové linky číslo 3. Ranní a večerní spoje totiž pojedou až k přehradě na zastávku Rakovecká. „Usilovali jsme o to několik let. Teď je třeba přestupovat, což hlavně pro starší lidi není pohodlné,“ řekl místostarosta Bystrce Miroslav Klimeš z KDU-ČSL.

Této městské části se týká i nová minibusová linka, která bude jezdit na trase Bystrc - Žebětín - Troubsko - univerzitní kampus. Má vyplnit chybějící přepravu v jihozápadní části Brna. Vedení města si od ní mimo jiné slibuje, že umožní cestujícím v Troubsku pohodlněji přestupovat na regionální autobusy ve směru na Velkou Bíteš a Rosice.

Změny čekají i expresní autobus E56, jenž propojuje bohunickou nemocnici, vlakové nádraží v Králově Poli a Technologický park. „Nově na této lince zařadíme spoje i v časech mezi dopravními špičkami,“ přiblížila Lukšová s tím, že expresy jsou velmi oblíbené, do budoucna se proto nejspíš objeví i další. „Prověřujeme například trasu v severovýchodní části města,“ prozradila.

Už teď je nicméně jasné, že po zavedení nových jízdních řádů bude brněnské ulice brázdit více spojů. Navzdory tomu, že se podnik potýká s nedostatkem řidičů. „Nepočítáme, že by kvůli tomu měly být problémy,“ mírní obavy Lukšová.